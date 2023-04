PepsiCo: Das bessere Coca-Cola – Punkt oder Fragezeichen?

PepsiCo (WKN: 851995) und Coca-Cola (WKN: 850663) pflegen eine Rivalität, haben aber doch eine Menge Gemeinsamkeiten. Zumindest für uns als Investoren. Es handelt sich bei beiden um defensive Lebensmittel-Dividendenaktien, die als solche außerdem sehr stabil sind und sicher bezahlen.

Allerdings bleibt stets die Frage, welche der Dividendenaktien attraktiver ist. Dabei gibt es durchaus die These, dass PepsiCo das bessere Coca-Cola sein könnte. Gehen wir dem heute einmal auf den Grund.

PepsiCo vs. Coca-Cola: Mehr Qualitäten …?!

Grundsätzlich hat PepsiCo jedenfalls im Jahr 2023 bei einer wesentlichen Eigenschaft aufgeholt. So wie Coca-Cola gehört auch der Konzern nun zum Kreis der Dividendenkönige. Also derjenigen Aktien, die seit 50 Jahren jährlich die Dividende je Aktie erhöht haben. Auch wenn das eine Formalität für die Vergangenheit sein mag: Es herrscht jetzt beim Status in etwa Gleichstand.

Dafür besitzt PepsiCo wiederum 23 Marken, die für jeweils eine Milliarde US-Dollar Umsatz pro Jahr einstehen. Wobei Coca-Cola sich hier gewiss auch nicht verstecken muss. Zum einen, weil die Marke generell bekannter ist. Zum anderen aber auch, weil man mit Sprite, Fanta, MezzoMix, Lift, Powerade, FuzeTea und Bonaqua über ein ähnlich starkes Produktportfolio verfügt. Einzig und alleine die Snack-Sparte, die der Konkurrent hat, fehlt. In Corona-Zeiten ist das wiederum ein Merkmal für mehr Stabilität gewesen.

PepsiCo kann jedoch auch beim Wachstum eher überzeugen. Der US-Snack- und Getränkekonzern erhöhte das Ergebnis je Aktie im Jahr 2022 von 5,49 US-Dollar auf 6,42 US-Dollar. Coca-Cola hingegen schaffte ein Wachstum von 2,20 US-Dollar auf 2,26 US-Dollar. Zwar können wir sagen, dass das bereinigte Ergebniswachstum hier stärker gewesen ist. Generell haben beide Konzerne jedoch mit den gleichen Währungseffekten zu kämpfen gehabt.

Besser …?!

Es spricht daher vieles für PepsiCo. Gleichsam starke Marken, ein stärkeres Wachstum im Moment. Auch das Dividendenwachstum ist mit ca. 10 % deutlich höher als bei Coca-Cola. Hier ist die Dividende je Aktie erneut um knapp unter 5 % erhöht worden. Dennoch ist es nicht so einfach, ein solches Fazit zu ziehen.

Die Markenbekanntheit ist und bleibt ein Unterschied, bei dem ich stärker zu Coca-Cola tendiere. Es handelt sich dabei um eine der weltweit bekanntesten und wertvollsten Marken. Pepsi kann da nicht mithalten. Zudem setzt das Management des bekannteren Konzerns vermehrt auf Lizenzen und das Verkaufen von Sirup an die ausgegliederten Abfüllbetriebe. Das wiederum kann die Effizienz deutlich steigern.

Eine bessere Aktie oder ein besseres Unternehmen ist daher gar nicht so einfach zu identifizieren. Weshalb ich die einfache, pragmatische Lösung gewählt habe: Sowohl PepsiCo als auch Coca-Cola für mein Depot zu kaufen.

