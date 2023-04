Coca-Cola: Diese Dividende wird dich garantiert nicht schnell reich machen

Coca-Cola (WN: 850663) und die Dividende sind legendär. Alleine dass der US-amerikanische Getränkekonzern seit ca. sechs Jahrzehnten eine jährlich wachsende stabile Ausschüttung zahlt, spricht für reichlich Qualität. Aber es existieren auch andere interessante Geschichten um diese Marke.

Warren Buffett hält nicht nur ca. 10 % an Coca-Cola und profitiert damit überproportional von der Dividende. Nein, sondern gemessen an seiner initialen Investition erhält der Starinvestor inzwischen über 50 % Dividendenrendite. Das hat definitiv einen Wow-Faktor.

Aber mal im Ernst: Derzeit besitzt Coca-Cola eine Dividendenrendite von 2,92 %. Für mich steht damit eines sehr klar fest: Diese Dividendenaktie oder, besser, dieser Dividendenkönig wird weder dich noch mich auf die Schnelle reich machen.

Coca-Cola, Dividende, reich? Eher nicht

Ich meine: Wer die tiefen Taschen von Warren Buffett auch nur näherungsweise hat, der kann eine hohe Investition in Coca-Cola leisten. Wer zum Beispiel 5 Mio. Euro in die Aktie investiert, der erhält 145.000 Euro Dividende brutto pro Jahr. Um fair zu bleiben: Dieser Investor ist jedoch auch früher schon reich gewesen.

Allerdings ist Coca-Cola keine dynamische Wachstumsaktie mehr. In diesem Jahr ist die Dividende um ca. 4 % im Vergleich zum Vorjahr erhöht worden. Selbst wenn wir ein solches Dividendenwachstum auf zehn Jahren fortschreiben, so läge die Dividendenrendite dann bei über 4 %. Zwar wächst damit die Rendite, die wir auf unsere Investition erhalten, und vermutlich steigt auch der Aktienkurs etwas. Richtig reich werden wir damit jedoch nicht.

Auch die aktuellen Jahreszahlen spiegeln das wider. Coca-Cola kam auf einen Umsatz von 43 Mrd. US-Dollar. Daraus generierte der Getränkekonzern ein Nettoergebnis von 9,5 Mrd. US-Dollar und einen freien Cashflow in Höhe von ebenfalls 9,5 Mrd. US-Dollar. Starke Werte, zweifellos. Das Gesetz der großen Zahlen sollte jedoch ebenso für langsamere, moderate Wachstumsraten gelten.

Das Geschäft mit den Limonaden ist rund um den Globus vertreten, neue Produkte in Anbetracht des Volumens schwieriger zu etablieren. Selbst Pricing-Power sollte lediglich leichte Wachstumsraten ermöglichen. Bei einem gleichzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 25 (währungsbereinigt) sage ich: Reich wird man auf die Schnelle nicht mit dieser Dividendenaktie. Aber das Fazit kennst du ja bereits.

Qualität und ein langsamer Zinseszinseffekt

Wenn Coca-Cola mit der Dividende und selbst dem Aktienkurs Investoren nicht reich macht, was sollte dann, wenn, eine Investitionsthese sein? Tja, das musst du selbst für dich beantworten. Ich sage jedoch, dass Investoren eine sehr defensive, qualitativ hochwertige Aktie bekommen. Sie kann über viele Jahre Pricing-Power ausspielen und moderate Wachstumsraten erzielen, die wiederum ein moderates Dividendenwachstum ermöglichen.

Wir werden nicht schnell 50 % Dividendenrendite erhalten. Vermutlich nicht einmal besonders rasch 10 % Dividendenrendite oder mehr. Wer jedoch für eine Buy-and-Hold-Reise bereit ist, die Jahre und Jahrzehnte andauern kann, der erhält die Möglichkeit, mit Qualität, einer starken Marke und einem hohen freien Cashflow sein Vermögen langsam zu mehren.

Ob dir das reicht? Das kannst du nur für dich selbst beantworten.

Der Artikel Coca-Cola: Diese Dividende wird dich garantiert nicht schnell reich machen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023