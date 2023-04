DAX strebt weiter Richtung Jahreshoch, TomTom in Gewinnzone, Alstom-News, Northern Data Kurssprung

Der DAX eröffnet auch am letzten Handelstag dieser Nach-Osterwoche sehr stabil und kann den Abstand zum Jahreshoch erneut verkleinern. Damit interpretiert er die gestrigen Erzeugerpreise aus den USA ebenso positiv, wie die Wall Street selbst. Sie legte gestern eine Rallye aufs Parkett und hatte im Dow Jones die 34.000 als Marke und im Nasdaq einen Aufschlag von zwei Prozent gezeigt.

Dennoch gilt das Marktverhalten insgesamt als abwartend, wie unser Händler Georg im Interview bestätigte. Immerhin sollen heute die ersten Daten aus dem Q1 in Amerika veröffentlicht werden, welche mit den Bilanzen von JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citi einhergehen.

Der DAX ist am Morgen leicht im Gewinn und berührte die 15.800er-Region. Zum Mittag gab es leicht nachgebende Kurse ab diesem Niveau, welches jedoch weiterhin über dem Vortagsverlauf liegt.

Bei den Einzelunternehmen starten wir mit Alstom. Hier sorgt eine Abstufung der Deutschen Bank für Druck beim Aktienkurs des Transportbau-Unternehmen aus Frankreich. Zudem gab es zwar eine Tarifeinigung, doch auch dies ist immer mit Kosten verbunden. In welchen Regionen wächst das Unternehmen parallel zu diesen heutigen Schlagzeilen?

"Freie Fahrt" scheint bei den Aktien von TomTom zu gelten. Die Nachfrage nach Navigationssystemen ist weiter hoch und mit dem Ausbau der Kundenbasis (Hyundai, Fiat und Crysler zählen bereits dazu) ist auch die Gewinnzone in der Bilanz erneut erreicht worden. Dies spiegelt das heutige Plus an der Börse positiv wieder.

Dritter Wert ist Northern Data, die noch vor zwei Jahren mit "Skandalen" von sich Reden machten. Doch aktuell profitiert das Unternehmen vom stark steigenden Bitcoin-Kurs und kann auch das eigene Mining damit sehr positiv in der Bilanz reflektieren. Dem stehen jedoch auch hohe Energiekosten entgegen - ein Punkt, der im Interview ebenfalls diskutiert wurde.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

