High-Yield-Dividenden 2023: Hier gibt es im April Rendite satt!

Der April ist ein spannender Monat für Dividendenanleger, denn er markiert einen wichtigen Teil in der Dividendensaison 2023.

In ihr werden zahlreiche Jahreshauptversammlungen abgehalten. Ein Tagesordnungspunkt bezieht sich dabei häufig auf die vorgeschlagene Dividende. Wird er von den Aktionären genehmigt, steht der Ausschüttung nichts mehr entgegen.

Blicken wir auf den Monat April 2023, so lassen sich noch einige hochkarätige Aktien ausfindig machen. Lasst uns diese heute einmal anschauen.

High-Yield-Aktien mit Hauptversammlung im April 2023

Der erste High-Yield-Dividendenaktie wäre die Vorzugsaktie des Industrie- und Automobilzulieferers Schaeffler (WKN: SHA015). Die Jahreshauptversammlung findet hier am 20. April 2023 statt. Der Vorschlag zur Gewinnverwendung beläuft sich auf 0,45 Euro je dividendenberechtigter Aktie. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 7,19 Euro (Stand: 12.4.23, für alle Werte im Artikel maßgeblich) ergibt sich eine sportliche Dividendenrendite von 6,3 %.

Aber auch bei dem Traditions-Keramikhersteller Villeroy und Boch (WKN: 765723) gibt es eine saftige Erwartungshaltung bezüglich der Dividende. Vorgeschlagen wurde eine Ausschüttung von 1,20 Euro je Vorzugsaktie bzw. 1,15 Euro je Stammaktie. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 21,60 Euro der Vorzugsaktie lässt sich so eine erwartete Dividendenrendite von 5,6 % ermitteln. Der Termin für die Hauptversammlung ist für Freitag, den 21. April 2023, vorgesehen.

Nicht zuletzt überzeugt auch die Aktie des Baukonzerns Hochtief (WKN: 607000) mit einer Dividendenrendite von knapp 5 %. Wahrscheinlich auch dank des spanischen Mutterkonzerns ACS werden hier regelmäßig hohe Beträge ausgeschüttet. Die aktuell vorgeschlagene Dividende beläuft sich auf 4 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 80,90 Euro würde dies die magische High-Yield-Marke knapp tangieren. Der Termin für die Abhaltung der Hauptversammlung ist für den 26. April 2023 vorgesehen.

Dann wäre dann noch die RTL Group (WKN: 861149) zu nennen, die am 26. April ihre Jahreshauptversammlung abhält. Hier gibt es ebenfalls mehr als 5 % erwartete Dividendenrendite. Vorgeschlagen wurde für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4 Euro. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 48,12 Euro entspricht dies einer erstaunlich hohen Dividendenrendite von 8,3 %.

Die letzte große Dividendenausschüttung im April 2023 gibt es vom Ludwigshafener Chemieriesen BASF (WKN: BASF11). Vorgeschlagen hat das Management hier eine Dividende von 3,40 Euro. Sie bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres und entspricht bei einem aktuellen Aktienkurs von 48,35 Euro einer erwarteten Dividendenrendite von 7 %. Terminiert ist die Hauptversammlung für den 27. April 2023.

Attraktive Dividenden im April 2023

Wie man gut an den fünf Beispielen erkennen kann, gibt es einige attraktive Einkommensmöglichkeiten für den Monat April 2023. Jedoch sollte man nie eine Aktie aufgrund einer zukünftigen Dividendenzahlung kaufen. Schließlich wird nach dem Tag der Hauptversammlung die Aktie Ex-Dividende gehandelt, was einen Kursabschlag entsprechender Höhe bedeutet.

Vielmehr sollte man den Blick auf ein intaktes Geschäftsmodell werfen. Handelt es sich dabei um ein Unternehmen mit Zukunftsperspektive, soliden Finanzen und Innovationen, so könnte ein guter Grundstein für Wachstum gelegt sein.

Letztendlich ist es das Wachstum, welches das Unternehmen größer macht und am Ende die Dividende ansteigen lässt. Dividenden sind nur ein Ausdruck des Erfolges eines Unternehmens.

Hohe Dividende nicht ohne Risiko

Hohe Dividenden hingegen beinhalten immer auch ein erhöhtes Risiko für Dividendenkürzungen. Besonders Dividendenrenditen, die an die 10-%-Marke ragen, bergen ein immenses Risiko für zukünftig niedrigere Dividenden.

Speziell bei Zyklikern oder Aktien mit einer hohen Verschuldung bzw. einem schwachen Wachstum sollte man vorsichtig sein. Aber auch eine Dividendenkürzung muss kein Beinbruch sein, sofern tiefere Werte im Unternehmen vorhanden sind. Dann nämlich könnte sich bei einer Besserung der wirtschaftlichen Lage auch die Dividende in der Zukunft wieder erholen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von BASF, Schaeffler und RTL Group. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

