40 % Rendite? Diese Aktien könnten laut Analysten liefern!

Am Finanzmarkt ist es nicht ungewöhnlich, auf Aktien zu stoßen, die laut Analysten ein hohes Renditepotenzial haben. Aktien von Unternehmen wie Zscaler (WKN: A2JF28), Datadog (WKN: A2PSFR) und Pinduoduo (WKN: A2JRK6) haben in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ihnen wird von Analysten aktuell ein Kurspotenzial von jeweils rund 40 % oder mehr zugetraut. Handelt es sich hierbei um eine Chance oder Fehlinterpretation?

Der Frage möchte ich in diesem Artikel auf den Grund gehen. Doch bevor wir uns mit der Ausgangsthese befassen, sollten wir uns zuerst ihre Geschäftsmodelle ansehen. Los geht’s.

Zscaler-Aktie: Cloud-basierter Sicherheitsspezialist

Zscaler ist ein Unternehmen, das sich auf Cloud-basierte Internetsicherheit spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine umfassende Palette an Lösungen an, die von Firewall und VPN bis hin zu DDoS-Schutz und Web-Sicherheit reichen.

Die Cloud-basierten Lösungen von Zscaler ermöglichen es Kunden, ihre Sicherheitsinfrastruktur nahtlos und kosteneffektiv zu erweitern, ohne dass zusätzliche Hardware und Software gekauft werden muss. Das Geschäftsmodell kommt an und hat dem Unternehmen ein starkes Wachstum beschert. Analysten sind zuversichtlich, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

Durchschnittlich wird hier ein Kursziel von rund 155 US-Dollar ausgerufen (Stand: 18.4.23, S&P Global Market Intelligence), was einen potenziellen Kursanstieg von 47 % bedeuten könnte. Das höchste Kursziel liegt bei 225 US-Dollar. Ein solcher Wert würde jedoch immer noch signifikant unter den alten Höchstständen vom November 2021 bei über 370 US-Dollar liegen.

Blickt man auf die Bewertung, so wird der wachstumsdynamische Cloud-Sicherheitsspezialist mit einem Umsatzmultiplikator von 11,2 gehandelt – was aus aktueller Sicht immer noch sehr hoch ist. Dafür überzeugt ein zuletzt starkes Wachstum: Im vierten Quartal 2022 ging es hier um 52 % beim Umsatz nach oben. Die Net-Retention-Rate liegt bei über 125 %, was für die Softwareprodukte des Unternehmens spricht.

Datadog-Aktie: Profitieren von der Datenanalyse in der Cloud

Datadog ist ein Unternehmen, das sich auf Cloud-Monitoring und -Analyse spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Vielzahl an Lösungen an, die von Anwendungsüberwachung und Log-Analyse bis hin zu Infrastrukturüberwachung und Netzwerkanalyse reichen.

Datadogs Lösungen sorgen beim Kunden dafür, dass die Leistung und Verfügbarkeit ihrer Anwendungen und Systeme nahtlos überwacht und analysiert werden können. Das Cloud-Unternehmen hat in den letzten Jahren ebenfalls ein starkes Wachstum aufzeigen können. Analysten sind der Meinung, dass es in einer Welt, in der Cloud-Computing immer wichtiger wird, noch viel Raum für Wachstum geben könnte.

Durchschnittlich schätzen sie hier ein Kursziel von 101,76 US-Dollar (Stand: 18.4.23, S&P Global Market Intelligence). Der Wert bietet ein Potenzial von 45,7 %. Auch hier liegt der Zielpreis deutlich unter dem Allzeithoch vom November 2021, an dem die Aktie zu fast 200 US-Dollar gehandelt wurde.

Die Datadog-Aktie gibt es aktuell zu einem Umsatzmultiplikator von 13,2, was ebenfalls nicht günstig ist. Gleichzeitig werden noch Verluste geschrieben.

Die Bewertung spricht dafür, dass jede Menge Zukunftsfantasie gehandelt wird. Bisher enttäuscht das Unternehmen nicht: Im vierten Quartal 2022 erhöhte sich der Umsatz beispielsweise um 44 %.

Pinduoduo-Aktie: Rückenwind mit Social Commerce

Die dritte Aktie, die sich durch ein hohes Kurspotenzial auszeichnet, ist Pinduoduo – bzw. der Mutterkonzern PDD Holdings. Hier handelt es sich um ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und Konsumgütern spezialisiert hat. Es begann als Agrarplattform, bevor es sich zu einem führenden Akteur im Bereich des Social Commerce entwickelte.

Etwa 900 Millionen Nutzer zählt das Unternehmen heute, das eine einzigartige Geschäftsstrategie auf Basis eines Gruppenkaufs besitzt. Kunden können Produkte zu einem reduzierten Preis kaufen, wenn sie eine Gruppe von Freunden bilden, die das gleiche Produkt kaufen möchten. Obwohl die Idee nicht neu ist, verzeichnete Pinduoduos Plattform in den letzten Jahren ein starkes Wachstum mit entsprechenden Perspektiven.

Analysten sind zuversichtlich: Durchschnittlich erwarten sie ein Kursziel von 732 Yuan, was einen Anstieg von 54 % (Stand: 18.4.23, S&P Global Market Intelligence) bedeuten könnte. Auch dieser Wert liegt unter dem Allzeithoch vom Februar 2021.

Der Umsatzmultiplikator beläuft sich dabei gerade einmal auf 5,2, was im Verhältnis zu anderen wachstumsstarken Unternehmen als durchaus preiswert angesehen werden kann. Jedoch muss man anmerken, dass die China-Connection durchaus einen Bewertungsabschlag rechtfertigen kann.

Operativ standen im vierten Quartal 2022 die Weichen auf Wachstum. Der Umsatz erhöhte sich um 46 %. Das operative Ergebnis stieg um rund 32 %, Non-GAAP sogar um 38 %.

Risiken sind groß

Aber wie sehen die Chancen und Risiken dieser Unternehmen aus? In Bezug auf Zscaler gibt es einige Risiken, die man im Auge behalten sollte. Da das Unternehmen sich auf die Cloud-Sicherheit spezialisiert hat, könnte es von einem möglichen Trend weg von der Cloud betroffen sein. Hiernach sieht es aktuell aber nicht aus. Hybrid-Cloud könnte aber schon eher ein Thema sein. Bei Datadog könnte es ähnliche Risiken geben.

Obwohl beide Unternehmen in einer Welt, in der Cloud-Computing immer wichtiger wird, gute Wachstumschancen haben, gibt es auch viele Wettbewerber in diesem Bereich. Die Markteintrittsbarrieren sind gering. Andere Unternehmen in diesem Bereich wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud bieten ähnliche Dienstleistungen an und haben eine starke Marktpräsenz. Gleichzeitig sind sie hochprofitabel und sitzen auf hohen Bargeldreserven, die Wachstumschancen suchen.

Nicht besser sieht es bei dem chinesischen Social-Commerce-Unternehmen aus. Zwar überzeugen die Spezialisierung im Wachstumsmarkt E-Commerce sowie der Bezug zum Wachstumsmarkt China. Letzterer dürfte jedoch auch für erhebliche Risiken stehen.

Fazit

Alles in allem könnten die ausgerufenen Kursziele durchaus erreicht werden, jedoch existieren große Unsicherheiten. Nicht nur aus operativer Sicht bzw. auch politischer Sicht sind sie vorhanden. Ihre hohe Bewertung kann zudem als Bremsklotz wirken, sollten sich das Wachstum oder das Zinsumfeld negativ verändern.

Der Artikel 40 % Rendite? Diese Aktien könnten laut Analysten liefern! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Datadog, Microsoft und Zscaler.

Aktienwelt360 2023