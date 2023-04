Industriekonzern Hubbell schüttet eine stabile Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Hubbell Inc. (ISIN: US4435106079, NYSE: HUBB) wird eine Quartalsdividende von 1,12 US-Dollar an seine Investoren ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2023 (Record day: 31. Mai 2023).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 230,63 US-Dollar (Stand: 21. April 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,94 Prozent. Ende Oktober 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Quartalsdividende um 7 Prozent bekannt.

Hubbell mit Sitz in Shelton, im US-Bundesstaat Connecticut, wurde 1905 von Harvey Hubbell gegründet und ist ein amerikanischer Hersteller und Verkäufer von Elektro- und Elektronikprodukten. Es werden über 130.000 Produkte vertrieben. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete Hubbell einen Umsatz von 1,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,10 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen bereits am 31. Januar 2023 mitteilte. Der Ertrag aus fortgeführtem Geschäft lag bei 122,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 99,5 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden am 25. April 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,73 Prozent im Minus (Stand: 21. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 12,36 Mrd. US-Dollar.

