Momentum im DAX erschöpft? Deutsche Bank vor Zahlen, Sixt, Henkel, BioNTech

Der DAX startet den Tag erneut etwas leichter und versucht sich an den Tiefs vom Montag, die knapp über 15.800 Punkten liegen, zu stabilisieren. Nach dem erneuten Jahreshoch gestern ist der Abschwung der Dynamik deutlich zu spüren. Darauf nehmen wir direkt Bezug mit Daniel Saurenz von Feingold Research und haben zudem das Sentiment im Blick.

Einzelwerte sind deutlich volatiler, wie beispielsweise die First Republic Bank aus den USA, die gestern nachbörslich ihre Quartalszahlen vorlegen konnte. Das Unternehmen leidet vor allem unter dem Abfluss von Kundengeldern. In Summe macht dies rund 100 Milliarden US-Dollar aus.

Muss die Deutsche Bank in Deutschland Angst vor einem ähnlichen Anlegerverhalten haben? Dieser Wert steht natürlich beim Thema "Bankenkrise" immer wieder in enger Verbindung. Wir blicken auf das Chartbild und die aktuellen Unternehmensnews.

Zu anderen Unternehmen hat die Deutsche Bank natürlich im Rahmen des Research auch eine Meinung. So ist sie für BioNTech recht skeptisch. In der Tat fehlen weitere Produkte, die im Unternehmen für Impulse sorgen könnten. Das Chartbild markiert eher neue Tiefs als Kaufsignale - was sagen weitere Analysten dazu?

Vierter Wert ist die Sixt, die ein sehr gutes Quartal hinter sich hat. Doch kann diese Dynamik anhalten? Das fragt man sich auch beim Konsumgüterhersteller Henkel. Die Dividende ist dabei ein Gradmesser für den Unternehmenserfolg. Sie ist recht "stattlich" aber wird derzeit auf der Hauptversammlung diskutiert. Wir blicken genauer auf die Bilanz und den Aktienkursverlauf mit Daniel Saurenz.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.