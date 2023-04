ANALYSE-FLASH: Goldman lässt Vonovia auf 'Conviction Buy List' - Ziel 37,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vonovia auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 37,30 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am Südewo-Portfolio für eine Milliarde Euro an eine vom Investor Apollo verwaltete Gesellschaft erfolge zu einem fünfprozentigen Abschlag auf den Buchwert aus dem Dezember und sollte positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt bei den geplanten Veräußerungen des Immobilienkonzerns./gl/la

