Flaue Reaktion auf selbst gute Zahlen | Microsoft, Chipotle und Boeing profitieren.

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Es sind vor allem die Aktien von Microsoft und Chipotle, die von den Ergebnissen profitieren können. Obwohl auch Google die Ziele schlagen konnte, mit einer deutlichen Ausweitung der Aktienrückkäufe, tendiert die Aktie kaum verändert. Gleiches sehen wir bei Texas Instruments. Hilton, Visa und PacWest profitieren von den Quartalszahlen, mit Enphase Energy und Juniper Networks unter Druck. Deutlich schwächer starten die Aktien von Activision Blizzard in den Tag. Die Regulatoren in Großbritannien haben sich Gründen des Wettbewerbs, gegen eine Übernahme durch Microsoft ausgesprochen. Selbst wenn beide Unternehmen in Berufung gehen, stehen die Chancen eines Deals schlecht. Seit 2019 wurden bei sieben solcher Ablehnungen eine Berufung eingelegt, schätzt die UBS. In vier dieser Fälle wurde die Berufung umgehend abgelehnt.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell