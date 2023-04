Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionäre von Swiss Life genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats



28.04.2023 / 17:15 CET/CEST



Zürich, 28. April 2023 An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Life Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, so auch der Dividendenausschüttung von CHF 30.00 brutto je Namenaktie. Philomena Colatrella und Severin Moser wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die ordentliche Generalversammlung der Swiss Life Holding AG fand heute zum ersten Mal in der neuen Swiss Life Arena in Zürich statt. Es nahmen rund 1300 Aktionärinnen und Aktionäre vor Ort teil. Insgesamt waren 12,47 Millionen Aktienstimmen (40,46% des Aktienkapitals) vertreten. Der Verwaltungsrat beantragte für das Geschäftsjahr 2022 eine ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 30.00 brutto je Namenaktie, die nach erteilter Zustimmung an der Generalversammlung nun mit Valuta 5. Mai 2023 ausbezahlt wird. Die Generalversammlung bestätigte Rolf Dörig als Präsidenten des Verwaltungsrats und wählte auch die übrigen Mitglieder jeweils für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Philomena Colatrella und Severin Moser wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Frank W. Keuper trat nach 10-jähriger Zugehörigkeit infolge Erreichens der reglementarischen Altersgrenze aus dem Verwaltungsrat von Swiss Life zurück. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken ihm herzlich für sein grosses und erfolgreiches Engagement zugunsten von Swiss Life. Die Reden von Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig und CEO Patrick Frost sind einsehbar unter www.swisslife.com/gv.

