GNW-Adhoc: Gentex kündigt Investitions- und Kooperationsvereinbarung mit ADASKY an

^ZEELAND, Michigan, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX), ein führender Anbieter von Technologien in den Bereichen digitale Bildverarbeitung, vernetztes Auto, dimmbares Glas und Brandschutztechnologien, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit ADASKY als Hauptinvestor in einer Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen und darüber hinaus eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Technik und Produktion getroffen hat, um die Markteinführung der proprietären Technologie von ADASKY zu unterstützen. Die Finanzierungsrunde und die Kooperationsvereinbarung mit Gentex werden dazu beitragen, den Übergang von ADASKY von einem Unternehmen in der frühen Wachstumsphase zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Wärmesensorik für die Automobilindustrie zu sichern. Die firmeneigenen LWIR- Sensoren (Long Wave Infrared) von ADASKY sind in der Branche für ihre marktführende Leistung bekannt, die auf ihrem überragenden Größen-Leistungs- Verhältnis, der Festkörpertechnologie, der hohen Zuverlässigkeit und der ?Shutterless"-Konstruktion für konstanten Betrieb beruht. Jetzt, da fortschrittliche Erkennungssysteme den Weg für die Sicherheit von Passagieren und Fußgängern ebnen, wird die Wärmesensorik die bestehenden Lücken bei dieser Technologie schließen, so dass ADAS- und bildverarbeitungsbasierte Systeme bei schlechten Lichtverhältnissen und unter allen Witterungsbedingungen zuverlässiger arbeiten können. ?Nach mehreren Jahren der Untersuchung, der Forschung und des Dialogs mit dem Team von ADASKY sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Gentex gekommen ist, um das Wachstum und die Entwicklung sowie die Vermarktung der Technologie von ADASKY zu beschleunigen. In den letzten Jahren haben wir stark in unsere Sensorikkapazitäten investiert, und die Technologie von ADASKY war eine großartige Ergänzung zu unseren bestehenden Sensorikprodukten", so Steve Downing, President und CEO von Gentex. ?Der letzte Teil der Analyse läuft jedoch immer darauf hinaus, zu prüfen, ob Organisationen zueinander passen, insbesondere wenn es um Kooperationsvereinbarungen geht. Ich persönlich bin absolut begeistert von den Gemeinsamkeiten unserer Unternehmen in Bezug auf die Unternehmenskultur und unsere Fähigkeit, als Team zusammenzuarbeiten", so Downing abschließend. ?Gentex ist genau der richtige strategische Partner für ADASKY, um unsere bestehenden Aktionäre zu ergänzen. Wir haben den gleichen, auf Spitzenleistungen ausgerichteten Fokus auf Technik und Innovation, der uns helfen wird, Märkte und Anwendungen zu erweitern. Mit der globalen Präsenz und den Fähigkeiten von Gentex werden wir in der Lage sein, die Nachfrage nach unserer Wärmebildkamera zu befriedigen", so Yakov Shaharabani, CEO von ADASKY. ?Wir freuen uns, mit Gentex neue Möglichkeiten auf dem Automobilmarkt und in anderen Branchen und Bereichen zu erkunden. ADASKY und Gentex teilen den gleichen Grundsatz:extreme Herausforderungen mit Entschlossenheit und Innovation anzugehen", schloss Shaharabani. Über ADASKY ADASKY entwickelt und produziert intelligente, hochauflösende thermische Sensorsysteme (LWIR) für Anwendungen im Bereich der Fahrzeugsicherheit und -wahrnehmung sowie für Smart-City-Lösungen im Straßenverkehr. Wärmebildsysteme können nachts genauso gut sehen wie bei Tageslicht und sind nicht durch blendendes Licht oder raue Witterungsbedingungen eingeschränkt, so dass sie die Lücken bei bestehenden Sensorsystemen schließen. Besuchen Sie die Website von ADASKY unter http://www.adasky.com (http://www.adasky.com/). Über Gentex Das 1974 gegründete Unternehmen Gentex Corporation (The NASDAQ Global Select Market: GNTX) ist ein führender Anbieter von Technologien für digitale Bildverarbeitung, vernetzte Fahrzeuge, dimmbares Glas und Brandschutztechnologien. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.gentex.com (http://www.gentex.com/). Kontaktinformationen: Gentex - Anlegerkontakt Gentex - Medienkontakt Josh O'Berski Craig Piersma (616)772-1590, Durchwahl 5814 (616) 772-1590, Durchwahl 4316 josh.oberski@gentex.com craig.piersma@gentex.com (mailto:josh.oberski@gentex.com) (mailto:craig.piersma@gentex.com) ADASKY - Medienkontakt Raz Peleg +972-503314142 raz.peleg@adasky.com (mailto:raz.peleg@adasky.com) Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/094bc741-6a2a-409b-b46c- 2e394ff8a6b4/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dbb1a32-c641-4496-b73f- ac5c6fbc9be2/de °