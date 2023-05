EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE: STARKES ERSTES QUARTAL MIT 22 PROZENT UMSATZWACHSTUM UND EINER EBITDA-MARGE IM OBEREN PROGNOSEBEREICH.

EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

SHOP APOTHEKE EUROPE: STARKES ERSTES QUARTAL MIT 22 PROZENT UMSATZWACHSTUM UND EINER EBITDA-MARGE IM OBEREN PROGNOSEBEREICH.



02.05.2023 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SHOP APOTHEKE EUROPE: STARKES ERSTES QUARTAL MIT 22 PROZENT UMSATZWACHSTUM UND EINER EBITDA-MARGE IM OBEREN PROGNOSEBEREICH. Konzernumsatz wächst um 22 Prozent auf EUR 372 Millionen.

Non-Rx-Wachstum von 23 Prozent übertrifft Jahresprognose von 10 bis 20 Prozent.

Bereinigte EBITDA-Marge bei 2,4 Prozent, eine Verbesserung um 380 Basispunkte gegenüber Q1 2022,oberer Bereich der Prognose von 0,5 bis 2,5 Prozent.

In allen Aspekten auf Kurs zur Jahresprognose: Non-Rx-Wachstum, bereinigte EBITDA-Marge und freier Cashflow.

Anzahl aktiver KundInnen steigt auf 9,7 Millionen (plus 0,4 Millionen in Q1).

Anhaltend hohe KundInnenzufriedenheit mit einem NPS über 70.

Strategische Partnerschaft mit Galenica zum Aufbau der führenden Online-Apotheke in der Schweiz. Sevenum, die Niederlande, 2. Mai 2023. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist sehr vielversprechend in das Geschäftsjahr 2023 gestartet: Sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2023 liegen auf Kurs, um die Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22,1 Prozent (leicht oberhalb der am 5. April veröffentlichten vorläufigen Wachstumsrate von 21,9 Prozent) auf EUR 372 Millionen (Q1 2022: EUR 305 Millionen). Non-Rx ist um 22,8 Prozent gewachsen. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um EUR 13 Millionen gegenüber dem Vorjahr (Q1 2022: EUR -4,3 Millionen) und war mit EUR 8,8 Millionen im ersten Quartal positiv. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,4 Prozent, ein Anstieg um 3,8 Prozentpunkte gegenüber Q1 2022 (-1,4 Prozent). Neben dem Umsatzwachstum erreichte auch die bereinigte EBITDA-Marge den höchsten Stand seit Anfang 2021. Die Logistikstandorte haben das rasante Auftragswachstum der KundInnenaufträge bestens gemeistert. Die zuverlässige und schnelle Bestellabwicklung trug zu einem erneut hohen Net Promoter Score (NPS) von 71 bei. Die Zahl der aktiven KundInnen von SHOP APOTHEKE EUROPE lag zum Ende des ersten Quartals bei 9,7 Millionen, 1,4 Millionen mehr als im Vorjahr. CFO Jasper Eenhorst kommentiert: „Der solide Geschäftsverlauf – mit stark wachsenden Umsätzen und deutlich verbesserten Margen – bestätigt den Erfolg unseres Geschäftsmodels sowie unsere Wettbewerbsvorteile in unseren jeweiligen Märkten – und das bereits vor dem weiteren Roll-out des elektronischen Rezepts in Deutschland.“ Die Zahl der aktiven KundInnen stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Millionen auf 9,7 Millionen und um 0,4 Millionen innerhalb des ersten Quartals 2023. Die Zahl der aktiven KundInnen von SHOP APOTHEKE EUROPE wuchs im Berichtszeitraum über alle Märkte hinweg und nähert sich zügig der 10-Millionen-Marke. Beide Berichtssegmente verzeichneten im ersten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum. Im Segment DACH, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 23,1 Prozent auf EUR 289 Millionen. Das Segment International, bestehend aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Italien, erwirtschaftete die weiteren EUR 83 Millionen und konnte im Jahresvergleich um 18,5 Prozent wachsen (Q1 2022: EUR 70 Millionen). Margen profitieren von Skaleneffekten, Effektivität und Effizienz. Die konsolidierte Bruttomarge stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres von 26,6 auf 27,7 Prozent, was vor allem auf Verbesserungen der Produktmargen und des Produktmix zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorquartal blieb die Marge stabil. Im Segment DACH verbesserte sich die Bruttomarge auf 28,5 Prozent (Q1 2022: 26,5 Prozent), während sie im Segment International auf 24,8 Prozent (Q1 2022: 26,7 Prozent) sank. Die bereinigten Vertriebskosten stiegen von EUR 76 Millionen im ersten Quartal des Vorjahres auf EUR 84 Millionen. Die S&D-Quote verbesserte sich im Berichtsquartal um 2,6 Prozentpunkte auf 22,5 Prozent (und um 1,4 Prozentpunkte gegenüber dem 4. Quartal 2022). Diese Entwicklung ist auf Effizienzsteigerungen, betriebliche Abläufe sowie auf eine vergleichbar hohe saisonale Nachfrage, vergleichbar mit Zeiten vor Corona, in der DACH-Region zurückzuführen. Die durchschnittliche Warenkorbgröße lag dabei leicht über dem Level von Q1 2022. Das Verhältnis der bereinigten Verwaltungskosten zum Umsatz blieb mit 2,9 Prozent auf Vorjahresniveau. Das bereinigte EBITDA war zum dritten Mal in Folge in einem Quartal positiv und belief sich auf EUR 8,8 Millionen im Vergleich zu EUR -4,3 Millionen im Vorjahresquartal. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich mit 2,4 Prozent deutlich gegenüber dem Vorjahresquartal (-1,4 Prozent) und auch im Vergleich zum vorangegangenen Quartal (0,3 Prozent). Unter Berücksichtigung von Abschreibungen in Höhe von EUR 12,1 Millionen (Vorjahr: EUR 8,7 Millionen) und Bereinigungen in Höhe von EUR 4,2 Millionen (Vorjahr: EUR 6,2 Millionen) ergibt sich ein EBIT in Höhe von EUR -7,6 Millionen (Vorjahr: EUR -19,2 Millionen). Die Nettofinanzierungskosten sanken von EUR 3,7 Millionen auf EUR 2,6 Millionen. Dies ist auf positive statt negative Guthabenzinsen zurückzuführen. Der Jahresfehlbetrag hat sich mit EUR -10,2 Millionen gegenüber dem Vorjahreswert von EUR -22,9 Millionen mehr als halbiert. COO Theresa Holler: „Wir sind sehr zufrieden mit den kontinuierlichen Effizienz- und Qualitätssteigerungen, die wir im vergangenen Jahr in allen unseren Geschäftsprozessen erreicht haben. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf unsere finanzielle Performance aus, sondern führt durch schnelle und zuverlässige Lieferungen auch zu einer noch höheren Zufriedenheit bei unseren Kundinnen und Kunden.“ Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war im ersten Quartal 2023 mit EUR 44 Millionen deutlich positiv (Q1 2022: EUR 23,8 Millionen). Dies ist vor allem auf die positive Entwicklung des Working Capitals in Höhe von EUR 37 Millionen zurückzuführen, hauptsächlich infolge der üblichen Saisonalität. Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten belief sich auf EUR 212 Millionen, ein Anstieg um EUR 32 Millionen gegenüber EUR 180 Millionen zum Ende 2022. Update zu weiteren wichtigen Entwicklungen. Ende März hat SHOP APOTHEKE EUROPE den Eintritt in eine strategische Partnerschaft mit Galenica AG, dem führenden integrierten Gesundheitsdienstleister der Schweiz, bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Geschäftstätigkeiten der Spezialapotheke von Galenica – Mediservice AG – mit dem Schweizer Geschäft von SHOP APOTHEKE EUROPE zur führenden Online-Apotheke in der Schweiz zusammengeführt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden und soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden. Ab diesem Zeitpunkt wird Mediservice dann in die Konsolidierung des Unternehmens einbezogen. Das MSCI Nachhaltigkeitsrating von SHOP APOTHEKE EUROPE wurde zum Ende des ersten Quartals 2023 von AA auf AAA angehoben. Damit gehört die Unternehmensgruppe zu den Top-4-Prozent ihrer Branche (Healthcare Providers and Services) weltweit. Das MSCI AAA-Rating ist die höchstmögliche Bewertung und wird an Unternehmen vergeben, die ein beispielhaftes Management von ESG-Risiken aufweisen. Der Konzern wird sich neben weiteren Maßnahmen auf die Umsetzung seiner NET ZERO 2040 Verpflichtung konzentrieren. Die Hauptversammlung vom 26. April hat der Bestellung von Olaf Heinrich zum neuen CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE zugestimmt. Er wird das Unternehmen bis zu seinem offiziellen Amtsantritt am 1. August als Berater unterstützen. Außerdem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Änderung des Unternehmensnamens von SHOP APOTHEKE EUROPE in Redcare Pharmacy zu. Das Börsenkürzel wird am 13. Juni von SAE auf RDC geändert. Prognose für 2023 Für das gesamte Jahr 2023 bestätigt der Vorstand von SHOP APOTHEKE EUROPE die am 7. März veröffentlichte Prognose. Diese beinhaltet ein Wachstum des Non-Rx-Umsatzes von 10 bis 20 Prozent (Mittelwert 15 Prozent), eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 0,5 bis 2,5 Prozent (Mittelwert 1,5 Prozent) und einen freien Cashflow im Bereich von EUR -20 bis 20 Millionen (Mittelwert 0). Geschäftsjahr 2022 und Q1 2023 auf einen Blick. KONZERN

in EUR Mio. 2022 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 2022 Q1 Nettoumsatz 305 287 285 328 1.204

372 Wachstum (in Prozent) 7,3 14,7 19,6 13,8 13,6

22,1 Non-Rx Umsatz 275 255 252 294 1.074

337 Wachstum (in Prozent) 14,8 17,6 22,0 15,2 17,2

22,8 Rx Umsatz 30 33 33 34 130

35 Wachstum (in Prozent) -32,6 -3,8 3,9 3,0 -9,4

15,5 EBITDA -10,5 -12,6 -5,9 -0,6 -29,6

4,6 EBITDA (ber.) -4,3 -6,1 1,3 1,1 -8,0

8,8 Ber. EBITDA-Marge -1,4 -2,1 0,4 0,3 -0,7

2,4 2022 2023 SEGMENT DACH

in EUR Mio. Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 2022

Q1

Nettoumsatz 235 220 224 261 940

289 Wachstum (in Prozent) 1,9 11,2 18,1 14,1 11,0

23,1 EBITDA -1,3 -2,8 1,8 7,1 4,8

12,4 EBITDA (ber.) 2,4 1,1 6,2 8,1 17,8

14,9 Ber. EBITDA-Marge 1,1 0,5 2,8 3,1 1,9

5,2 2022 2023 SEGMENT INTERNATIONAL

in EUR Mio. Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 2022 Q1 Nettoumsatz 70 67 61 67 264

83 Wachstum (in Prozent) 30,9 28,0 25,5 12,8 23,9

18,5 EBITDA -9,2 -9,8 -7,8 -7,7 -34,5

-7,8 EBITDA (ber.) -6,7 -7,2 -4,9 -7,0 -25,9

-6,2 Ber. EBITDA-Marge -9,8 -10,8 -8,1 -10,4 -9,8

-7,5 ABOUT SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am schnellsten wachsenden Online-Apotheke in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 150.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte, verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung sowie weitere gesundheitsbezogene Sortimente. Derzeit vertrauen rund 10 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

02.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com