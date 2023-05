LVMH: Ausgezeichneter Jahresauftakt!

LVMH bleibt trotz Unwägbarkeiten zuversichtlich

Im 1. Quartal 2023 konnte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 21 Mrd. Euro erzielen. Dies entspricht einem Anstieg um 17 % im Vergleichszeitraum 2022. In einem unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld bleibt LVMH zu Beginn des Jahres sowohl wachsam als auch zuversichtlich. Das Wachstum erstreckt sich dabei über alle Geschäftsbereiche. So konnte die Business Group Wines & Spirits im 1. Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 3 % erzielen. Der Bereich Champagne überzeugte erneut durch ein starkes Umsatzwachstum, das auf die Fortsetzung der Wertschöpfungsstrategie zurückzuführen ist. Hennessy Cognac zeigte sich widerstandsfähig gegenüber dem wirtschaftlichen Umfeld in den USA und das trotz anhaltend hoher Lagerbestände bei den Händlern infolge verschiedener Störungen zum Jahresende. Bei den Roséweinen aus der Provence verzeichnete Château d’Esclans eine hervorragende Leistung. Hier wurde eine wichtige Partnerschaft mit der renommierten Domaine Minuty, einem der weltweit führenden Unternehmen, unterzeichnet. Joseph Phelps Vineyards, eines der angesehensten Weingüter im kalifornischen Napa Valley, wurde zum ersten Mal in die Bilanz des 1. Quartals aufgenommen. Glenmorangie Whisky und Belvedere Wodka konnten ebenfalls wachsen.

Das Segment der Lederwaren wuchs um starke 18 %

Die Business Group Fashion & Leather Goods wuchs im 1. Quartal 2023 im Umsatz um 18 %. Louis Vuitton hatte einen ausgezeichneten Start ins Jahr, der nach wie vor von außergewöhnlicher Kreativität und der Qualität seiner Produkte getragen wurde. Die jüngsten Damenmodenschauen von Nicolas Ghesquière waren ein großer Erfolg. Zudem wurde die Ernennung von Pharrell Williams zum Kreativdirektor für Männer bekannt gegeben. Und die Marke Christian Dior verzeichnete weiterhin eine bemerkenswerte Performance bei allen Produkten. Fendi eröffnete neue Geschäfte in Tokio und Seoul. Loro Piana, Rimowa, Marc Jacobs und Berluti hatten ebenfalls einen hervorragenden Start ins Jahr.

Die Kosmetiklinie nahm mithilfe der Sängerin Rihanna weiter Fahrt auf

Der Geschäftsbereich Parfums & Cosmetics setzte seine auf einen hochselektiven Vertrieb ausgerichtete Strategie fort und verzeichnete im 1. Quartal 2023 einen Umsatzanstieg von 11 %. Christian Dior erzielte in diesem Segment eine bemerkenswerte Leistung und baute seine Führungsposition weiter aus. Die ikonischen Düfte Sauvage, Miss Dior und J’Adore waren wichtige Wachstumstreiber. Make-up und Hautpflege trugen ebenfalls zur Performance des Hauses bei. Guerlain profitierte vom Erfolg seiner Aqua Allegoria Linie. Parfums Givenchy stellte seinen neuen Duft Gentleman Society vor. Fenty Beauty profitierte wiederum von der großen Aufmerksamkeit, die Rihanna der Marke während des amerikanischen Super Bowls verschaffte.

Schmuck und Uhren sind gefragt

Im 1. Quartal 2023 erzielte die Business Group Watches & Jewelry ein Umsatzwachstum von 11 %. Im Schmuckbereich hatte Tiffany & Co. einen ausgezeichneten Start ins Jahr, da die Vorbereitungen für die bevorstehende Wiedereröffnung des Landmarks in New York getroffen wurden. Die neue Schmuckkollektion Lock, deren Erfolg stetig zunimmt, wurde weltweit eingeführt. Bulgari, das ein starkes Wachstum verzeichnete, feierte das 75-jährige Jubiläum seiner ikonischen Linie Serpenti. Die LVMH-Uhrenmanufakturen erzielten weiterhin ausgezeichnete Fortschritte und stellten auf der Messe Watches & Wonders zahlreiche neue Produkte vor, darunter Innovationen von TAG Heuer, Hublot und Zenith.

Das Einzelhandelsgeschäft brummt wieder

Im selektiven Einzelhandel betrug das Umsatzwachstum im 1. Quartal 2023 30 %. Sephora verzeichnete in diesem Quartal eine außergewöhnliche Performance und gewann weiter Marktanteile. Besonders stark war die Dynamik in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Die Marke baute ihr Vertriebsnetz weiter aus, vor allem in Großbritannien, wo die erste Filiale in London, die bereits online präsent ist, einen hervorragenden Start hatte. Die DFS profitierte von der Erholung des internationalen Reiseverkehrs und insbesondere von der allmählichen Rückkehr der Reisenden in die Flaggschiffdestinationen Hongkong und Macau.

Stand: 03.05.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion