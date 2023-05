SHOP APOTHEKE - Bewährungsprobe unter neuem Namen

Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 88,680 € (XETRA)

Die gestrigen Zahlen im Detail: Shop Apotheke erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von €372 Mio (VJ: €304,8 Mio), ein Ebitda (bereinigt) von €8,76 Mio (VJ: -€4,3 Mio, Analystenprognose: €2,1 Mio) und eine Ebitda-Marge (bereinigt) von 2,4 % (VJ: -1,4 %, Prognose: 0,6 %). Anzahl aktiver Kunden steigt auf 9,7 Millionen (+0,4 Mio im 1. Quartal). Jahresziele bestätigt. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Auf der Hauptversammlung am 27. April wurde die Umbenennung des Unternehmens in "Redcare Pharmacy" beschlossen und am selben Tag das Kursziel bei 93,00 EUR erreicht. Doch von dem Ausbruch, der in der letzten Woche erfolgte, ist nach zwei schwächeren Tagen wenig übrig geblieben. Nachdem auch die Zahlen gestern negativ aufgefasst wurden, setzt der Wert aktuell weiter in Richtung der Unterstützung bei 85,86 EUR zurück. Wird sie unterschritten, dürfte sich die Korrektur bis an das Zwischenhoch aus dem März bei 78,00 EUR ausdehnen. An der dort verlaufenden Aufwärtstrendlinie könnte allerdings der nächste mittelfristige Anstieg starten und damit auch ein Abverkauf bis 65,40 EUR verhindert werden.

Für die direkte Fortsetzung des weiterhin intakten Aufwärtstrends bräuchte es aktuell dagegen nicht nur einen Anstieg über das Kursziel bei 93,00 EUR, sondern auch über das Rallyhoch bei 94,86 EUR. In diesem Fall lägen die nächsten Ziele auf der Oberseite bei 105,25 und darüber sogar schon bei 110,00 EUR.

Shop Apotheke Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)