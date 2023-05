EQS-News: NanoRepro AG: NanoRepro veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

NanoRepro AG: NanoRepro veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022



04.05.2023

Jahresergebnis durch Sonderabschreibungen über insgesamt 9,8 Mio. EUR belastet

Dividendenvorschlag: 0,15 EUR/Aktie Marburg, den 04. Mai 2023. Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109; Symbol: NN6) hat heute den testierten Jahresabschluss 2022 veröffentlicht. In einem äußerst kompetitiven Marktumfeld konnte NanoRepro Umsatzerlöse über insgesamt 38,5 Mio. EUR (2021: 162,7 Millionen EUR) erwirtschaften, wovon wie in den Vorjahren der Hauptanteil mit rd. 36,4 Mio. EUR auf den Vertrieb der SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests entfällt. Die übrigen Umsätze stammen aus dem Verkauf der ZuhauseTEST-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) beläuft sich auf knapp 5,5 Millionen EUR (2021: 39,5 Millionen EUR). Beeinflusst durch die vorgenommenen Sonderabschreibungen, die im Wesentlichen auf die Abschreibung von Forderungen aus Lieferung u. Leistung über 5,1 Mio. EUR im Kontext der Abgeltung von wechselseitigen Zahlungs- und Erfüllungsansprüchen aus einer Kunden- und Lieferantenbeziehung sowie die Abwertung des Lagerbestands an Corona-Tests um 4,4 Mio. EUR in Anbetracht der Pandemieentwicklung zurückzuführen sind, zeigt sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -4,4 Mio. EUR. Unter Hinzurechnung eines durch Verlustrücktrag in das abgelaufene Geschäftsjahr erzielten positiven Steuereffekts ermittelt sich ein Jahresfehlbetrag von -3,7 Mio. EUR (2021: 29,7 Mio. EUR). Bei der Gegenüberstellung der liquiden Mittel 1. Grades zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht zum Bilanzstichtag eine Überdeckung in Höhe von 31,3 Mio. EUR (2021: 6,5 Mio. EUR). Addiert man die als werthaltig eingestuften Forderungen aus Lieferungen u. Leistung über 8,7 Mio. EUR, die Vorräte in Höhe von 1,6 Mio. EUR und die sonstigen Vermögensgegenstände über 4,5 Mio. EUR hinzu, ermittelt sich eine Liquidität 3. Grades von 44,0 Mio. EUR. Dies entspricht einem umgerechneten Wert von 3,40 EUR pro Aktie. Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage werden Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung Mitte Juni 2023 die Zahlung einer Dividende von 0,15 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Bezogen auf den aktuellen Börsenkurs entspricht dies einer Dividendenrendite im Bereich von ca. 7%. Der vollständige Jahresabschluss ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte Ausblick Mit Blick auf die zu beobachtende Änderung im politischen und gesellschaftlichen Umgang mit COVID-19 wird sich NanoRepro im Geschäftsjahr 2023 auf den strategischen Ausbau der beiden vorhandenen Geschäftsfelder ZuhauseTEST und alphabiol fokussieren, da bei anhaltender Marktsituation nur noch mit geringfügigen Umsatzerlösen aus dem Corona-Geschäft kalkuliert werden kann. Während im Segment ZuhauseTEST bereits im vergangenen Jahr mit Investitionen in den strategischen Markenaufbau begonnen wurde, soll dieser Weg auch in 2023 mit dem Ausbau des Handelspartnernetzes fortgesetzt werden. Dazu wurde das Produktportfolio um den ZuhauseTEST „Vitamin D“ erweitert. Die Diagnostik-Sparte wurde darüber hinaus mit einem Lizenzvertrag im Bereich der „Kontinuierlichen Glukosemessung“ (CGM) erweitert. Nach Abschluss des Entwicklungs- und Zulassungsprozesses ist hier geplant, von wiederkehrenden Erträgen aus der kontinuierlichen Überwachung des Blutzuckerspiegels und hohen jährlichen Wachstumsraten zu profitieren. Im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel verfügt NanoRepro neben einem Kollagen/Hyaluronsäure-Produkt bereits über ein Elixier auf dem Gebiet Kurkuma/Vitamin D, das nach der Einschätzung des Unternehmens sehr gut als Komplementär-Produkt zu dem neuen ZuhauseTEST „Vitamin D“ für die Vermarktung geeignet sein kann. Im Vergleich zur Marktentwicklung der ZuhauseTEST-Produkte, bei der noch zu verifizieren ist, ob sich der Trend der Selbsttestung nach COVID-19 fortsetzen wird, existiert bei Nahrungsergänzungsmitteln bereits ein stark wachsender Markt, an dem NanoRepro in Zukunft partizipieren möchte. Nachdem bereits im Jahr 2019 aktiv damit begonnen wurde, die Sparte der flüssigen Nahrungsergänzungsmittel aufzubauen, die nicht zuletzt aufgrund der Wiederkaufsrate ein äußerst attraktives Geschäftsmodell darstellt, wird das Unternehmen ab Herbst 2023 mit Kommunikationsmaßnahmen wieder intensiv in die Vermarktung einsteigen. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com

