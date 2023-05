INDEX-MONITOR: Krones und wohl auch Evotec im Juni im MDax - Dax unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur nächsten Index-Überprüfung im Juni werden im Dax keine Änderungen erwartet. In den zwei Indizes darunter, dem MDax und dem SDax , dürften zugleich nur wenige Plätze getauscht werden. So erwartet Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel Europe, dass der US-Telekomausrüster Adtran nach den kräftigen Kursverlusten seit April den Index der mittelgroßen Werte verlassen muss. Nachfolger ist ihm zufolge der Verpackungsspezialist und Abfüllanlagenhersteller Krones .

Voraussichtlich dürfte außerdem Evotec wieder in den MDax aufgenommen werden und würde dann den Immobilienkonzern Aroundtown in den SDax verdrängen. Evotec wird am Montagabend, 8. Mai, zunächst einmal von der Deutschen Börse aus dem Index genommen, da der Wirkstoffhersteller nach einem Cyberangriffs seinen testierten Geschäftsbericht nicht fristgerecht veröffentlichen hat. Der Bericht wird nun laut Evotec für Mitte Mai erwartet, was eine Rückkehr in den MDax bereits im Monat Juni möglich machen würde.

Während Adtran und Krones ihre Plätze tauschen dürften, wird Aroundtown im SDax voraussichtlich die Aktie ihrer Konkurrentin Dic Asset aus dem Index drängen. Möglich sei aber auch, dass sich Dic Asset noch retten könne und dafür Basler , ein Hersteller von Industriekameras, den SDax verlassen müsse, sagte Thorißen.

Spannend könnte außerdem noch das Übernahmegerangel um die Software AG werden. Wahrscheinlicher ist jedoch derzeit, dass sich der Bieterstreit über den Monat Mai hinausziehen wird.

Die Deutsche Börse wird etwaige Änderungen am Montag, 5. Juni, bekanntgeben. In Kraft treten sie am Montag, 19. Juni.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jsl/he