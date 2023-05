dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.05.2023 - 14.45 Uhr

ROUNDUP: Diagnostik und Robotik-Abschreibungen belasten Siemens Healthineers

ERLANGEN - Kosten für den Umbau der Diagnostik sowie für eine Neuaufstellung des Robotikgeschäfts haben den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers im zweiten Geschäftsquartal belastet. Unter dem Strich verdiente die Siemens-Tochter erheblich weniger als vor einem Jahr. Operativ zeigte sich ein gemischtes Bild: Während die Bildgebung, der Krebsspezialist Varian sowie die Präzisionsmedizin zulegten, blieb die Entwicklung in der Diagnostik nach dem Wegfall von Corona-bezogenen Geschäften gedämpft. Die Prognose wurde insgesamt bestätigt, jedoch erwartet das Management um Konzernchef Bernd Montag einen größeren Gegenwind durch den stärkeren Euro. Und auch die Diagnostiksparte dürfte sich schwächer entwickeln als angenommen.

ROUNDUP: Continental steigert Gewinn stärker als erwartet - Aktie legt zu

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal operativ mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist im ersten Quartal um 35 Prozent auf 578 Millionen Euro geklettert, wie der Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die operative Marge legte um einen Prozentpunkt auf 5,6 Prozent zu. Experten hatten mit weniger gerechnet. Überraschend hoch fiel allerdings auch der Barmittelabfluss aus, was Analysten negativ überraschte. Dies konnte die Anleger am Mittwoch aber nicht verstimmen. Die im Dax notierte Aktie zog deutlich an und zählte zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex.

ROUNDUP: Evotec mit lukrativer Sandoz-Allianz - Quartalszahlen verzögern sich

HAMBURG - Das Biotechunternehmen Evotec fügt eine weitere Allianz zu seinen bereits reichlich geschlossenen Partnerschaften hinzu: Dank einer Vereinbarung mit der Novartis-Tochter Sandoz können sich die Hanseaten nun auf einen Geldsegen freuen. Unterdessen kommen nach Verzögerungen beim Geschäftsbericht auch die Resultate zum ersten Quartal als Folge der Cyberattacke auf Evotec später als ursprünglich geplant.

ROUNDUP: Bain bietet bis zu 36 Euro für Software AG - Unternehmen lehnt ab

WALTHAM/DARMSTADT - Der US-Finanzinvestor Bain Capital lässt bei der Software AG nicht locker. Man sei unter bestimmten Bedingungen bereit, bis zu 36 Euro je Aktie zu zahlen, teilte die von den Amerikanern kontrollierte Firma Rocket Software am Dienstagabend mit. Dazu zählt der Verkauf oder eine anderweitige Übertragung der derzeit vom Technologieinvestor Silver Lake und der Großaktionärin Software-AG-Stiftung gehaltenen Papiere an Rocket. Silver Lake hatte vor wenigen Tagen sein Anfangsgebot für die Software AG von 30 auf 32 Euro erhöht und genießt die Unterstützung von Vorstand, Aufsichtsrat und Stiftung. Silver Lake lehnte das Angebot von Bain ab, eine Partnerschaft einzugehen oder seine Anteile an den Rivalen zu verkaufen. Die Software-AG-Aktie legte am Mittwoch etwas zu.

ROUNDUP: Lanxess hofft nach tristem Jahresstart auf besseres zweites Halbjahr

KÖLN - Der Chemiekonzern Lanxess wird nach einem Gewinnrückgang zum Jahresstart in der Tendenz etwas vorsichtiger für 2023. Der bisher eher vage Gewinnausblick wurde konkretisiert, die Spanne ist aber sehr groß. Die Hoffnung ruht auf dem zweiten Halbjahr. Das wirtschaftliche Umfeld sei weiter von Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg sowie den Lagerabbau durch Kunden geprägt, und die Lockerungen der Coronavirus-Politik in China habe es bisher nicht gegeben, teilte das Unternehmen am Mittwoch zur Vorlage der Resultate des ersten Quartals mit.

ROUNDUP 2: Gericht erklärt EU-Genehmigung von Lufthansa-Hilfen für nichtig

LUXEMBURG - Die EU-Kommission durfte die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für die Lufthansa in der Pandemie nach Ansicht des EU-Gerichts nicht genehmigen. Das teilten die Richter am Mittwoch in Luxemburg mit. Gegen das Urteil kann vor dem höchsten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof, vorgegangen werden.

ROUNDUP 2: Brenntag verdient im Auftaktquartal weniger

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag ist mit einem Gewinnrückgang ins neue Jahr gestartet. "In einem weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und starken Inflationstendenzen haben wir im ersten Quartal Ergebnisse erzielt, die unseren Erwartungen und Prognosen entsprechen", sagte Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Mittwoch laut Mitteilung. Im zweiten Quartal sei die Nachfrage nun schrittweise gestiegen. Die Gewinnziele für das Gesamtjahr bestätigte der Essener Konzern. Die Aktie lag im Mittagshandel am Mittwoch knapp 0,3 Prozent im Minus.

ROUNDUP: Heidelberg Materials verdient operativ deutlich mehr - Aktie rutscht ab

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im ersten Quartal seinen Gewinn im Tagesgeschäft deutlich gesteigert. "Wir haben einen guten Jahresauftakt hingelegt", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg. Dazu beigetragen hätten vor allem die Geschäfte in Nordamerika und Europa. Darauf könne das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf aufbauen. Das Management blicke optimistisch auf das Gesamtjahr 2023, hieß es weiter.

ROUNDUP: Salzgitter senkt Umsatzprognose - Gewinnziel bestätigt

SALZGITTER - Der Stahlhersteller Salzgitter rechnet im laufenden Jahr mit weniger Umsatz als noch Ende April. Dabei geht das Unternehmen vor allem in der Stahlerzeugung und im Handel von niedrigeren Erlösen aus. Zum Jahresauftakt sanken die Umsätze wegen sinkender Versandmengen und niedrigerer Durchschnittserlöse im Vergleich zum Vorjahr deutlich. An der Ergebnisprognose hält der Konkurrent von Thyssenkrupp hingegen fest.

ROUNDUP: Compugroup startet mit unerwartet viel Wachstum - Bestätigt Margenziel

KOBLENZ - Der Softwareanbieter Compugroup hat im ersten Quartal seinen Umsatz dank der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch wegen Zukäufen unerwartet kräftig gesteigert. Lukrativer wurde das Geschäft für die auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Koblenzer aber kaum - die entsprechende Marge legte zum Jahresauftakt nur leicht zu. Konzernchef Michael Rauch sprach laut Mitteilung vom Mittwoch gleichwohl von einem erfolgreichen Start in das Jahr. Und er bleibt bei seinen Zielen: Das Management will die Früchte seiner jahrelangen hohen Investitionen ernten und in diesem Jahr die Profitabilität steigern.

ROUNDUP: Eon konkretisiert Prognose auf oberes Ende der Spannen - Aktie fällt

ESSEN - Ein starkes erstes Quartal lässt den Eon-Vorstand etwas optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Er erwartet laut einer Mitteilung vom Mittwoch, das obere Ende der Prognosespannen für das bereinigte operative Ergebnis und den bereinigten Konzernüberschuss zu erreichen. Finanzchef Marc Spieker rechnet aber mit weiter schwankenden Einflüssen auf das Geschäft. Die Prognose berücksichtige im Vergleich zum aktuellen Marktumfeld auch die Möglichkeit einer erneuten Verschlechterung im weiteren Jahresverlauf, sagte er laut Mitteilung. An der Börse kam es zu Gewinnmitnahmen.

Vestas schreibt zum Jahresauftakt schwarze Zahlen - -Aktie legt zu

AARHUS - Der Nordex-Konkurrent Vestas ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 40 Millionen Euro, teilte der dänische Windkraftanlagen-Hersteller am Mittwoch in Aarhus mit. Das entspricht einer Marge von einem Prozent. Vor einem Jahr stand noch ein operativer Verlust von 329 Millionen Euro. Das Management bestätigte sein Ziel, auch im Gesamtjahr eine verbesserte Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr erreichen zu wollen.

Airbus: 5 Bestellungen im April - Viertel des Auslieferungsziels geschafft

TOULOUSE - Fehlende Teile von Zulieferern haben den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus auch im April belastet. Im vergangenen Monat übergab der Boeing -Konkurrent 54 Maschinen an 32 Kunden, wie der Dax -Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Seit Jahresbeginn zählt der Flugzeugbauer damit nun 181 Auslieferungen und damit rund ein Viertel der 720 Stück, die Konzernchef Guillaume Faury für das Gesamtjahr anpeilt. Üblicherweise ziehen die Auslieferungen bei Airbus gegen Jahresende deutlich an. 2022 reichte dies jedoch nicht aus, um das Jahresziel zu erreichen. Im April verzeichnete Airbus fünf Bestellungen und drei Stornierungen. Die Airbus-Aktie reagierte nach Bekanntwerden der Nachricht auf der Handelsplattform Tradegate kaum.

