Musk "America Party" | Zölle ab 1. August | Ölproduktion wird ausgeweitet

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die US-Aktienfutures gaben am Montag leicht nach, nachdem das Weiße Haus bekanntgab, dass die angekündigten Zölle nicht wie zunächst erwartet am 9. Juli, sondern erst am 1. August in Kraft treten. Der Dow Jones verlor im frühen Handel rund 0,1 %, der S&P 500 und Nasdaq-100 jeweils 0,3 % und 0,4 %.



Für zusätzliche Unruhe sorgte Tesla: Die Aktie fiel vorbörslich um fast 7 %, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hatte, eine eigene politische Partei namens „America Party“ zu gründen. Anleger sehen in Musks zunehmendem politischen Engagement eine Belastung für das Image und den Absatz des Unternehmens.



Auch die Kommunikation der US-Regierung trug zur Verunsicherung bei. Präsident Trump bestätigte gemeinsam mit Handelsminister Lutnick den neuen Zollstart zum 1. August. Finanzminister Bessent betonte zudem, dass ohne Fortschritte in den Verhandlungen die Zölle auf das Niveau vom 2. April zurückkehren könnten. Trumps ursprünglicher Aufschub der „Gegenzölle“ wäre am Dienstag ausgelaufen.



Zusätzlich kündigte Trump einen Strafzoll von zehn Prozent für Länder an, die sich der „antiamerikanischen Politik der BRICS“ anschließen – gemeint sind etwa Brasilien, Russland, Indien und China. Eine konkrete politische Grundlage nannte er jedoch nicht.



Trotz dieser Entwicklungen hatten die US-Börsen eine starke Woche hinter sich, mit neuen Rekordständen beim S&P 500 und Nasdaq Composite. Anleger hofften zuletzt, dass die Regierung auf die schärfsten Zollmaßnahmen verzichten könnte. Experten wie Rajeev Sibal von Morgan Stanley weisen jedoch darauf hin, dass Handelsabkommen in der Regel Jahre dauern – auch wenn das aktuelle Format weniger umfangreich sei.



Während einige Investoren steigende Volatilität befürchten, setzen andere darauf, dass Unternehmen in der kommenden Berichtssaison trotz Zöllen positiv überraschen. Analyst Tom Lee sprach von einer „meistgehassten V-förmigen Rallye“ und betonte, dass sich die Märkte an die neuen Bedingungen anpassen könnten.