Aktienanlage für Anfänger: So vermeidet man die häufigsten Fehler!

Für Anfänger kann die Welt der Aktienanlage verwirrend und entmutigend sein, da es viele Informationen und Meinungen darüber gibt, wie man in Aktien investieren sollte. Genau hier kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten.

Es gibt jedoch einige häufige Fehler, die vermieden werden können, um das Risiko von Verlusten zu reduzieren und so langfristig erfolgreicher an der Börse zu sein. Heute möchte ich einmal einige Fehler von Anlegern vorstellen, die bei der ersten Aktienanlage häufig geschehen. Legen wir gleich mal mit dem ersten los.

Fehler 1: Zu hohe Erwartungen

Viele Anfänger glauben, dass sie mit Aktien schnell reich werden können. Sie investieren in riskante oder spekulative Aktien, die hohe Gewinne versprechen, aber auch hohe Verluste bergen. Oder sie kaufen und verkaufen Aktien zu oft, um von kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren.

Dabei vergessen sie, dass Aktien eigentlich als eine langfristige Anlageform gedacht sind, die Geduld und Disziplin erfordern. Aktien wie Beiersdorf (WKN: 520000) oder SAP (WKN: 716460) überzeugen durch eine gute langfristige Performance. Sie entsteht, wenn Unternehmen wachsen und mehr Umsatz und Gewinn erzielen.

Der Tipp: Setze realistische Ziele und erwarte keine Wunder. Investiere lieber in solide und seriöse Unternehmen, die langfristig wachsen und idealerweise schon stabile Dividenden zahlen. Halte die Aktien für mehrere Jahre und ignoriere kurzfristige Kursschwankungen.

Fehler 2: Zu wenig Diversifikation

Viele Anfänger investieren ihr gesamtes Geld in eine oder wenige Aktien. Das kann zwar zu hohen Gewinnen führen, wenn die Aktien steigen, aber auch zu hohen Verlusten, wenn sie fallen. Außerdem ist es schwer, alle Entwicklungen in einem bestimmten Markt oder Sektor zu verfolgen und zu bewerten.

Der Tipp: Streue dein Risiko und investiere in verschiedene Aktien aus verschiedenen Branchen und Ländern. So kann man von verschiedenen Wachstumschancen profitieren und sich gegen mögliche Krisen absichern. Eine einfache Möglichkeit, sein Portfolio zu diversifizieren, ist der Kauf von Indexfonds oder ETFs, die einen ganzen Markt oder Sektor abbilden. Aber auch Großkonzerne wie LVMH (WKN: 853292) sind gut diversifiziert und besitzen zahlreiche Beteiligungen.

Es ist jedoch auch wichtig, nicht zu viele Aktien zu besitzen, da dies zu einer Überdiversifikation führen kann, was die Rendite beeinträchtigen kann. Eine gute Faustregel könnte sein, zwischen 30 und 50 Aktien in einem Portfolio zu halten.

Fehler 3: Zu wenig Recherche und Emotionen

Bevor man eine Aktie kauft, sollte man sich über das Unternehmen und seine Finanzen informieren. Es ist wichtig, sich über die Geschäftsstrategie des Unternehmens, seine finanzielle Leistung sowie sein Wettbewerbsumfeld im Klaren zu sein.

Anfänger sollten sich Zeit nehmen, die Finanzberichte des Unternehmens zu lesen und sich mit der Branche vertraut zu machen, in der das Unternehmen tätig ist.

Viele Anfänger kaufen Aktien aufgrund von Gerüchten, Tipps oder Emotionen. Sie lassen sich von Hypes oder Panik anstecken und treffen unüberlegte Entscheidungen. Dabei vergessen sie, dass jede Aktie einen realen Wert hat, der von den Fundamentaldaten des Unternehmens abhängt.

Der Tipp: Anfänger sollten sich Zeit nehmen, die Finanzberichte des Unternehmens zu lesen und sich mit der Branche vertraut zu machen, in der das Unternehmen tätig ist. Sie sollten die Geschäftsmodelle analysieren, ihre Wettbewerbspositionen, ihre Finanzkennzahlen und ihre Zukunftsaussichten. So kann man ein gutes Gefühl für die Funktionsweise des Unternehmens erhalten.

Auf den Preis achten

Zu guter Letzt sollte man die Bewertung mit der ihrer Konkurrenten vergleichen, um ein Gefühl für das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Dabei sollte man nur die Unternehmen zu einem guten Preis kaufen, die man verstanden hat und von denen man überzeugt ist. Emotionen sollten keine Rolle spielen.

Der Artikel Aktienanlage für Anfänger: So vermeidet man die häufigsten Fehler! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Beiersdorf, SAP und LVMH. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von SAP.

Aktienwelt360 2023