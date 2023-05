ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das vom Versicherer angekündigte Aktienrückkaufprogramm liege über den Erwartungen des Marktes, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werde den Aktienkurs stützen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 23:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------