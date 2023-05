EQS-News: SÜSS MicroTec startet mit dynamischer Auftragsentwicklung in das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SÜSS MicroTec startet mit dynamischer Auftragsentwicklung in das Geschäftsjahr 2023



11.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Auftragseingang in Höhe von 99,6 Mio. € über den Markterwartungen

Auftragsbestand steigt auf 373,2 Mio. € an und ist Basis für weiteres Wachstum

Umsatz legt dank starker Entwicklung im Segment Photomask Solutions um 11,2 Prozent zu

Brutto- und EBIT-Marge innerhalb der eigenen Erwartung, aber noch nicht zufriedenstellend

Prognose für 2023 bestätigt Garching, 11. Mai 2023 – Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat heute die Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. SÜSS MicroTec ist es im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gelungen, den Auftragseingang – verglichen mit dem vierten Quartal 2022 – deutlich auf 99,6 Mio. € zu steigern und damit die eigenen Erwartungen und die des Marktes zu übertreffen. Gegenüber dem sehr starken Auftaktquartal im Geschäftsjahr 2022 war das Neugeschäft um 15,3 Prozent rückläufig. Der Geschäftsbereich Advanced Backend Solutions, der seit diesem Jahr die bislang eigenständigen Segmente Lithografie und Bonder vereint, trug mit 56,2 Mio. € zu mehr als 50 Prozent zum Auftragseingang bei. Regional betrachtet kamen mehr als 70 Prozent der Aufträge aus Asien. „Verschiedene Branchenexperten sind bei der Investitionsbereitschaft vieler Halbleiterhersteller von einem verhaltenen ersten Halbjahr 2023 ausgegangen. Umso mehr freuen wir uns über unser starkes Quartal mit einem Auftragseingang von etwa 100 Millionen Euro“, so Dr. Bernd Schulte, CEO der SÜSS MicroTec SE. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 31. März 2023 auf 373,2 Mio. € und ist unverändert die Basis für das weitere, angestrebte Wachstum von SÜSS MicroTec. Neue Aufträge, die im Geschäftsjahr 2023 eingehen, können aufgrund des hohen Auftragsbestands und der hohen Kapazitätsauslastung zum größeren Teil erst ab dem Geschäftsjahr 2024 ausgeliefert und im Umsatz realisiert werden. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023 kletterte der Umsatz um 11,2 Prozent auf 70,4 Mio. € (Vorjahr: 63,3 Mio. €). Größter Wachstumstreiber war der Geschäftsbereich Photomask Solutions. In diesem Segment konnte der Umsatz auf Basis des sehr hohen Auftragsbestands und der anhaltend positiven Nachfrage von 7,8 Mio. € auf 23,1 Mio. € nahezu verdreifacht werden. In den Geschäftsbereichen Advanced Backend Solutions und MicroOptics war die Umsatzentwicklung jeweils rückläufig. Die Rohertragsmarge lag im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 bei 33,1 Prozent (Vorjahr: 33,2 Prozent) und damit unter der Zielmarge für das Gesamtjahr. Der wesentliche Grund dafür war der nachteilige Produktmix im Bonder-Geschäft und im Geschäftsbereich MicroOptics. Das EBIT erhöhte sich im ersten Quartal um 0,8 Mio. € bzw. rund 38 Prozent auf 2,9 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €). Das operative Quartalsergebnis entsprach einer EBIT-Marge von 4,1 Prozent (Vorjahr: 3,3 Prozent). Ausblick

Sofern sich die derzeit noch bestehenden, punktuellen Zulieferengpässe und die Situation der Weltwirtschaft im Allgemeinen und des Halbleiter- bzw. Halbleiter-Equipment-Marktes im Speziellen nicht unerwartet verschlechtern, geht das Unternehmen für das Gesamtjahr 2023 unverändert von einem Umsatz in einer Bandbreite von 320 bis 360 Mio. € aus. Dies würde in der Mitte der Prognosespanne einem Wachstum von 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Das Management rechnet damit, dass das höhere Umsatzniveau und die damit verbundenen Skaleneffekte zu einer Verbesserung des Ergebnisses vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) führen werden. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet SÜSS MicroTec die EBIT-Marge in einer Bandbreite von 10 bis 12 Prozent. Mit Blick auf den Auftragsbestand und den Produktmix der für 2023 geplanten Anlagenauslieferungen geht das Unternehmen trotz der noch nicht zufriedenstellenden Margenentwicklung im Auftaktquartal für das Gesamtjahr 2023 von einer Bruttomarge in einer Bandbreite von 37 bis 38 Prozent aus. Die Prognose für alle drei wesentlichen Steuerungsgrößen wird damit bestätigt. Die Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar. Pressekontakt:

Sven Köpsel

Head of Investor Relations & Corporate Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151 Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com. Legal Disclaimer

