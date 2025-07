EQS-News: Voltabox-Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in Voltatron AG – Weitere Voraussetzungen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie geschaffen

EQS-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Voltabox-Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in Voltatron AG – Weitere Voraussetzungen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie geschaffen



Voltabox-Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in Voltatron AG – Weitere Voraussetzungen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie geschaffen

Paderborn/Nürnberg, 10. Juli 2025 – Die ordentliche Hauptversammlung 2025 der Voltabox AG (DE000A2E4LE9) hat allen zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit unterstützt sie die konsequente Fortführung der laufenden umfassenden Neuausrichtung der Gesellschaft und schafft die Grundlage für eine zielgerichtete dynamische Unternehmensentwicklung. Beschlossen wurden unter anderem die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 sowie eines Bedingten Kapitals 2025 I als Baustein zur Realisierung der M&A-Wachstumsagenda, die Umfirmierung des Unternehmens, die Verlegung des Sitzes sowie die Erweiterung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands. Vom Grundkapital der Gesellschaft waren 14.446.471 Aktien vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 68,59 %.

Der Unternehmenssitz wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung künftig Fürth sein. Damit zielt das Management auf eine effizientere Steuerung mit einem Team aus Experten in verschiedenen Kernfunktionen ab. In diesem Zusammenhang entschied sich das Unternehmen, die ordentliche Hauptversammlung 2025 im Mövenpick Hotel Nürnberg Airport und damit in unmittelbarer Nähe zum neuen Unternehmenssitz durchzuführen.

Auch der Name der Gesellschaft ändert sich. Aus der Voltabox AG wird die Voltatron AG. Die Umfirmierung erfolgt mit Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister. Der Unternehmensname nimmt Bezug auf Alessandro Volta als Pionier der Elektrizität und damit der Batterietechnik sowie auf das Elektron als zentrales Element der Elektronik. Damit unterstreicht die Gesellschaft ihren Fokus auf die Batterie- und Energiespeichertechnik neben weiteren industriellen Anwendungen und legt ausgehend von den bestehenden Kompetenzen den inhaltlichen Schwerpunkt auf den Bereich der Entwicklung und Herstellung elektronischer Lösungen. Die Marke „Voltatron“ steht dabei für Innovation, Kundenfokus, Integrität, unternehmerischen Mut mit Weitblick, Partnerschaft auf Augenhöhe und langfristigen Erfolg.

Der Namenswechsel macht die Transformation zu einem spezialisierten Anbieter von elektronischen Komponenten, Geräten und Systemlösungen deutlich – basierend auf einem umfassenden Produktions- und Technologie-Know-how.

CEO Martin Hartmann betonte im Rahmen der Hauptversammlung mit Blick auf die strategischen Weichenstellungen und die angestrebte Positionierung im Markt: „Durch die umgesetzten Maßnahmen der vergangenen Monate ist das Unternehmen heute klar stabilisiert. Auf Basis unserer Strategie befinden wir uns auf einem guten Weg, die Organisation zügig und gezielt weiterzuentwickeln. Unser Anspruch ist es, ein Angebot aufzubauen, mit dem wir ein einzigartiges Portfolio zuverlässiger und passgenauer Elektroniklösungen bereitstellen können. Der Fokus liegt dabei – neben weiteren Wachstumsbranchen – unverändert auf der Batterie- und Energiespeicherindustrie. Damit liefern wir unseren Kunden den Schlüssel, um in ihren Märkten langfristig erfolgreich zu sein.“

Zur Finanzierung des angestrebten Wachstums hat die Hauptversammlung wesentliche Voraussetzungen beschlossen. Mit der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und der Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2025 I steht zukünftig ein Instrument zur Verfügung, um flexibel und schnell Wandelinstrumente zu begeben und zu bedienen. Es ersetzt das bisherige Bedingte Kapital 2017 vollständig und liegt mit bis zu 10.531.536,00 Euro innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenze von 50% des Grundkapitals.

Parallel dazu wurde das bestehende, teilweise ausgenutzte Genehmigte Kapital 2023 aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital 2025 ersetzt. Es ermöglicht dem Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 10.531.536,00 Euro zu erhöhen. Damit wird die finanzielle Handlungsfähigkeit des Unternehmens bei der Umsetzung der strategischen Ziele, insbesondere im Hinblick auf die M&A-Wachstumsagenda, gestärkt.

CFO Florian Seitz erklärte dazu: „Die heutigen Beschlüsse verschaffen uns die notwendige Flexibilität, um zielgerichtet auf sich bietende Chancen im Markt reagieren zu können. Potenzielle Kapitalmaßnahmen verfolgen dabei ausschließlich das Ziel, profitables Wachstum zu ermöglichen und unsere strategische Position nachhaltig zu stärken. Die Voraussetzungen im Markt sind dafür aktuell grundsätzlich gegeben. Die weiteren Expansionsschritte gehen wir sehr sorgfältig an und bewerten diese nach klaren wirtschaftlichen Maßgaben.“

Weiterhin stimmte die Hauptversammlung einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Voltabox AG und der EKM Elektronik GmbH zu. Ziel ist die steuerliche und wirtschaftliche Integration der Tochtergesellschaft sowie die Nutzung bestehender Verlustvorträge.

Ebenfalls bestätigte die Hauptversammlung ein leicht angepasstes Vergütungssystem für den Vorstand und billigte die bestehende Aufsichtsratsvergütung.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung 2025 sind auf der Website der Gesellschaft unter ir.voltabox.ag verfügbar.



Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter von komplexen Elektroniklösungen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und Komplettsysteme, die u.a. in der Batterie- und Energiespeicherbranche, lebenserhaltenden Medizintechnik, Maschinenbau, industriellen Mess- und Steuerungstechnik, IoT-Lösungen sowie Veranstaltungstechnik zum Einsatz kommen. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltabox AG

Stefan Westemeyer

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: investor@voltabox.ag

