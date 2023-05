EQS-Adhoc: EnviTec Biogas AG: Vorschlag für Dividende auf Basis des positiven Geschäftsergebnisses 2022 und Prognose für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Dividende/Prognose

EnviTec Biogas AG: Vorschlag für Dividende auf Basis des positiven Geschäftsergebnisses 2022 und Prognose für das Geschäftsjahr 2023



12.05.2023

EnviTec Biogas AG: Vorschlag für Dividende auf Basis des positiven Geschäftsergebnisses 2022 und Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Lohne, den 12. Mai 2023 – Aufgrund des positiven Abschlusses des Geschäftsjahres 2022 hat der Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) heute übereinstimmend mit dem Vorschlag des Vorstands beschlossen, der Hauptversammlung am 3. Juli 2023 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 2,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Der Vorstand der EnviTec Biogas AG hat heute zudem nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 verabschiedet. Es wird aufgrund der anhaltenden positiven Geschäftsentwicklung in allen Unternehmensbereichen sowie positiven Einmaleffekten im Bereich Energy ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in der Bandbreite von € 85 bis € 105 Mio. auf Konzernebene erwartet. Diese Prognose basiert auf einer erwarteten Gesamtleistung (oder Umsatz) im Geschäftsjahr 2023 in einer Bandbreite von € 400 bis € 450 Mio. Für das Geschäftsjahr 2022 weist der vom Aufsichtsrat heute gebilligte Konzernabschluss bei einer Gesamtleistung in Höhe von € 421 Mio. (Vorjahr: € 276 Mio.) ein Vorsteuerergebnis (EBT) von € 67 Mio. (Vorjahr: € 23 Mio.) aus. Das liegt im Rahmen der zuletzt kommunizierten Erwartungen des Vorstands zum Geschäftsjahr 2022. Der vollständige Konzerngeschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 wird wie geplant am 16. Mai 2023 veröffentlicht.

