Talanx: Hopp oder top

Der Versicherer Talanx hat im ersten Quartal einen Versicherungsumsatz von 10,7 Mrd. Euro erwirtschaftet, was grob 7 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Dabei schnellte der Nettogewinn von 322 auf 423 Mio. Euro hoch. Die Gewinnprognose in Höhe von 1,4 Mrd. Euro für das Gesamtjahr 2023 wurde vom Vorstand bestätigt.

Anleger sehen dies positiv und verhalfen der Aktie im heutigen Handelsverlauf ein frisches Rekordhoch bei 49,40 Euro, was knapp über den letzten Rekordständen aus Anfang 2020 von 48,38 Euro liegt. Aber genau an dieser Stelle liegt auch der Hase im Pfeffer, gelingt es die Verlaufshochs aus 2020 nämlich nicht nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis deutlich zu überwinden, könnten an dieser Stelle Investoren durchaus auf die Idee kommen Gewinne mitzunehmen. Es bleibt daher spannend, wie sich die Kursentwicklung demnächst fortsetzt und welche Optionen für Investoren offenbart.

Große Weichenstellung erwartet

Derart markante Kursniveaus werden häufig für mittelfristige Entscheidungen genutzt, diese können sich allerdings auch gut einige Wochen hinziehen. Nachhaltige Wochen- bzw. Monatsschlusskurse oberhalb von 48,38 Euro würden für eine Fortsetzung der Rallye zunächst in den Bereich von 53,00 und darüber 56,55 Euro sprechen. Ein bärisches Szenario würde dagegen für Abschläge auf die letzten Verlaufshochs aus Ende Januar bei 46,62 Euro sprechen, nur knapp darunter findet Talanx im Bereich des EMA 50 (Woche) bei 45,75 Euro bereits eine weitere Unterstützung vor. Anhaltspunkte für ein bärisches Reversal liegen derzeit nicht vor, weshalb derzeit noch die Long-Variante favorisiert wird.