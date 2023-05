JD.COM - Wird das eine große Trendwende?

JD.com Inc. - WKN: A112ST - ISIN: US47215P1066 - Kurs: 37,670 $ (Nasdaq)

Das E-Commerce-Unternehmen JD.com aus China wird oftmals mit Amazon verglichen. Gegründet im Jahr 1998, kam JD.com im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 150 Mrd. USD. Das Unternehmen ist mit 800 Lagerhäusern in China exzellent aufgestellt, das Liefernetzwerk zählt zu den besten des Landes. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2014. Größter Wettbewerber in China ist Alibaba.

In der Vorwoche präsentierte JD.com Zahlen, die sich sehen lassen konnten. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal leicht auf 244 Mrd. RMB. Erfreulich entwickelte sich das Ergebnis. Der operative Gewinn sprang von 4,65 auf 7,88 Mrd. RMB, die Marge verbesserte sich von 1,9 auf 3,2 %. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 7,59 Mrd. RMB hängen.

Analysten erwarten in diesem Jahr eine Umsatzverbesserung auf über 159 Mrd. USD und einen Anstieg des Gewinns um 17 % auf knapp 3 USD je Aktie. 2024 soll der Gewinn je Aktie sich auf 3,58 USD verbessern, was einem weiteren Sprung um 20 % entsprechen würde. Mit KUVs von 0,4 und 0,3 und KGVs von 13 und 11 ist die Aktie günstig bewertet.

Divergenzen im Chartbild

Aus charttechnischer Sicht ist gut zu erkennen, dass die Aktie nach einer beeindruckenden Rally in den Jahren 2018 bis 2021 scharf korrigiert hat und im Bereich wichtiger langfristiger Auflagepunkte um 33 USD angekommen ist.

Zoomt man in den Chart und schaut sich die Wochenkerzendarstellung an, so deutet sich bei 33,17 USD ein kleiner Boden an, der zudem mit bullischen Divergenzen in den Indikatoren bestätigt wird. So haben die weiteren Tiefs im Aktienkursverlauf seit März 2022 nicht mehr zu weiteren Tiefs im MACD oder RSI geführt. Den Bullen stellt sich nun vorrangig die Marke von 38 USD in den Weg. Etabliert sich der Wert darüber, könnte er mittelfristig wieder Kurse um 45,16 USD und darüber bei 50,68 USD ansteuern.

Klar ist aber auch: Unter 33,17 USD sollte die Aktie nun nicht mehr fallen, da die These eines möglichen Bodens in diesem Fall verworfen werden müsste.

Fazit: Wer das China-Risiko nicht scheut, findet in der Aktie von JD.com einen interessanten Titel, bei dem das Kursrisiko mittelfristig zudem klar begrenzt werden kann. Noch ist der übergeordnete Abwärtstrend aber voll intakt. Prozykliker müssen sich im Big Picture folglich gedulden, bis auch dort klare Signale vorliegen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 150,29 159,33 176,50 Ergebnis je Aktie in USD 2,55 2,98 3,58 Gewinnwachstum 16,86 % 20,13 % KGV 15 13 11 KUV 0,4 0,4 0,3 PEG 0,7 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

JD.com-Aktie (Wochenchart)

