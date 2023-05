Die meistgehandelten Produkte: DAX-Anleger setzen auf Rücksetzer. Bei Lufthansa und Telekom sehen Investoren positiv

Der DAX® startet mit einem kleinen Minus in die neue Handelswoche. Letzten Freitag konnte der deutsche Leitindex noch einmal ordentlich zulegen. Am Freitag setzte er ein neues Allzeithoch bei 16.331,94 Punkten. Nach Einschätzung der meisten Investoren von K.o.-Optionsscheinen könnten sich die Aufwärtsimpulse bereits abschwächen. So verzeichneten Put-K.o.-Optionsscheine vermehrt hohes Handelsvolumen, wobei die Barriere teilweise defensiv gesetzt wurden. Etwas Platz für Kursanstiege räumen die Investoren dem DAX® noch ein, der Rücksetzer scheint für sie dennoch gewiss.

Bei den Optionscheinen sind Papiere auf die Deutsche Lufthansa AG gefragt. Spekulationen über die Rückkehr in den DAX®, bereits im Juni, könnten den Kurs beflügeln. Sollten die Anstiege des letzten Jahres nachhaltig sein, könnte sich die Lufthansa gegenüber der Covestro AG durchsetzen. Nach Marktkapitalisierung liegt die Lufthansa mit einer aktuellen Bewertung von 11,47 Mrd. weit vor dem Konkurrenten um den Dax-Aufsteig, der nur auf eine Bewertung von 7,54 Mrd. kommt. Bei der Deutschen Telekom AG gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass der Titel die starken Kurszuwächse auch ins nächste Jahr halten kann. So verzeichnen Call-Optionscheine, die bereits im Geld handeln, hohe Volumina. Bei der Vonovia AG hörten die schlechten Nachrichten zuletzt nicht auf. Der deutsche Immobilienkonzern musste in den letzten Jahren starke Kursrücksetzer hinnehmen. Einige Investoren sehen aktuell zumindest auf kürzere Sicht etwas Potenzial in diesem Titel und kaufen sich Faktor-Long-Optionscheine.