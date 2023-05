Diese Unternehmen kaufen jetzt eigene Aktien zurück

Als langfristig orientierter Anleger ist man immer auf der Suche nach günstig bewerteten Aktien mit hervorragenden Aussichten. Das große Problem ist nur, dass es nicht einfach ist, unter den tausenden börsennotierten Unternehmen die wenigen zu finden, die genau diese Traumkombination aufweisen. Noch dazu gehört natürlich ein bisschen Glück beim Timing dazu. Denn meist sind die entsprechenden Aktien nicht lange günstig bewertet. Wie findet man also die richtigen Kandidaten, die diese beiden Eigenschaften verbinden?

Ein Indikator dafür kann der Rückkauf eigener Aktien sein. Kauft das Unternehmen seine eigenen Aktien über die Börse zurück, ist das ein klarer Hinweis, dass es die Aktie als günstig bewertet betrachtet. Hier sind zwei solcher Unternehmen, die jetzt ihre eigenen Aktien kaufen.

Münchener Rückversicherung

Fangen wir mit der Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) an. Der Münchener Konzern ist einer der größten Rückversicherer der Welt. Die Münchener Rück versichert also die Risiken anderer Versicherer. Um in diesem Geschäft zu bestehen, muss man über eine bombenfeste Bilanz verfügen, da sonst die Kunden das Vertrauen verlieren könnten und lieber zur Konkurrenz gehen.

Zum Glück ist die Münchener Rück bekannt für ihre solide Kapitalbasis und das starke Risikomanagement. So kommt es, dass die Münchener Rück beispielsweise die Dividende seit Jahrzehnten nicht kürzen musste und die Ausschüttung in den meisten Jahren anhebt.

Noch dazu kauft der Konzern regelmäßig eigene Aktien über die Börse zurück. Im letzten Jahr wurden etwa 1,7 % der eigenen Aktien über die Börse erworben und eingezogen. Allein in den letzten fünf Jahren sind auf diese Weise mehr als 12 % der Münchener-Rück-Aktien vom Markt verschwunden. Und auch in diesem Jahr hat der Konzern einen weiteren Rückkauf im Umfang von 1 Mrd. Euro über die nächsten 12 Monate beschlossen. Langsam aber sicher sinkt die Zahl der Aktien dadurch immer weiter.

K+S

Das zweite Unternehmen in dieser Liste ist K+S (WKN: KSAG88). K+S ist in dieser Hinsicht eher ein Neuling. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen besonders mit dem Schuldenabbau beschäftigt. Dadurch stand also nicht viel überschüssiges Kapital zur Ausschüttung an die Aktionäre zur Verfügung.

Inzwischen hat der Konzern aber ein solides finanzielles Polster aufgebaut. Daher kann man es sich inzwischen leisten, zusätzlich zur Dividende auch noch eigene Aktien zurückzukaufen. In diesem Jahr wurde eine Dividende von 1,00 Euro je Anteilsschein, oder insgesamt 191 Mio. Euro, ausgeschüttet. Zusätzlich dazu will K+S über die nächsten 12 Monate eigene Aktien für den gleichen Betrag erwerben.

Beim aktuellen Kurs von 16,65 Euro könnte K+S etwa 6 % aller ausstehenden Aktien zurückkaufen (Stand 19.05.2023)! Noch vor einem Jahr hätte man nur halb so viele Aktien bekommen. Zu den aktuellen Kursen macht der Rückkauf also deutlich mehr Sinn.

Der Artikel Diese Unternehmen kaufen jetzt eigene Aktien zurück ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Aktien, die wir noch überzeugender finden

Das erfahrene Analystenteam der Aktienwelt360 hat gerade erst seine 15 Lieblingsaktien benannt, die eine ideale Basis für jedes Aktienportfolio sein können.

Es würde uns schwer fallen, eine andere Auswahl von 15 Aktien zu treffen, die über eine so einzigartige Kombination verschiedener Stärken, Wettbewerbsvorteile und Potenziale verfügt wie diese.

Klicke hier, um die Namen der 15 Aktien zu erfahren.

Dennis Zeipert besitzt Aktien der Münchener Rückversicherung. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023