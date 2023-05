Studie Discount-Zertifikate 2022: Discount-Zertifikat oder Direktinvestment?

Discount-Zertifikate erfreuen sich bei den Anlegern seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Kein Wunder, kann man mit den “Rabattpapieren” in Seitwärtsmärkten und schwachen Börsenphasen eine attraktive Rendite erzielen. Aber was lohnt sich mehr - ein Discountzertifikat oder die Direktanlage in den Basiswert, also z.b. eine Aktie? Dies hat der Deutsche Derivate Verband in seiner aktuellen Discount-Studie untersucht. Das Ergebnis verrät Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand beim DDV, im Interview mit Cornelia Frey von der Boerse Stuttgart.



Timestamps: 00:00



► Einleitung 00:38

► Discount-Zertifikat - Was ist das überhaupt? 02:27

► Lohnen sich Discount-Zertifikate auch bei steigenden Kursen? 03:20

► So ist die Studie aufgebaut 04:26

► Ergebnis der Studie - Aktien vs. Discountzertifikate 05:15

► Krisenjahr 2022: Wie sah es bei den Renditen aus? 06:09

► Fazit & Outro



Weitere Informationen zur Discount-Studie 2022 finden Sie unter www.derivateverband.de



