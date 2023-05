Insperity erhöht die Quartalsdividende

Die amerikanische Insperity Inc. (ISIN: US45778Q1076, NYSE: NSP), ein Dienstleister für den Personalsektor, zahlt am 22. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 57 US-Cents an die Investoren aus (Record date ist der 8. Juni 2023), wie am Mittwoch berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal (0,52 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 10 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern eine Dividende in Höhe von 2,28 US-Dollar. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 111,70 US-Dollar (Stand: 24. Mai 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,04 Prozent.

Der Firmensitz des Unternehmens liegt in Houston, Texas. Insperity bietet Serviceleistungen für den Human Resources Sektor an. Die Firma hat im Jahr 2011 ihren Namen von Adminstaff in Insperity geändert. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,77 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,58 Mrd. US-Dollar), wie am 26. April 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 94,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 69,9 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,67 Prozent im Minus (Stand: 24. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,31 Mrd. US-Dollar.

