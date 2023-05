Diese 5 Mrd. Euro sind nur das i-Tüpfelchen: Hier kommt mein TOP-DAX-Favorit 2023!

Man kann es kaum glauben, aber nicht mehr lange und die erste Hälfte von 2023 ist schon wieder vorbei. Und wie in jedem Jahr haben unsere DAX-Aktien natürlich nicht alle dieselbe Richtung eingeschlagen. Doch es zeichnet sich so langsam ab, welche Titel wohl bis Ende Dezember mit einem schönen Kursgewinn aufwarten können.

Einer meiner TOP-DAX-Favoriten für 2023 ist dabei die SAP-Aktie (WKN: 716460). Denn bereits seit Herbst letzten Jahres hat sie eine fulminante Aufwärtsbewegung gestartet und notiert derzeit mit 122,18 Euro (26.05.2023) knapp 51 % über ihrem Tiefstand von Ende September. Schauen wir also auf die möglichen Gründe dafür.

Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Diese relativ aktuelle Meldung hat sicherlich nicht wenige Investoren positiv überrascht. Denn SAP hat im Zuge der diesjährigen Hauptversammlung angekündigt, ab der zweiten Jahreshälfte für insgesamt 5 Mrd. Euro eigene Aktien vom Markt zu nehmen. Das Geld, welches die Walldorfer dafür verwenden wollen, stammt hauptsächlich aus dem Verkauf von Qualtrics (WKN: A2QLPC), der für SAP in diesem Jahr Zusatzeinnahmen von 7,7 Mrd. US-Dollar bedeutet.

Solch ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm ist selbstredend meistens eine gute Information für die Anleger. Schließlich verteilt sich danach der erzielte Gewinn auf nun weniger Anteilsscheine – was dann unter Umständen positiven Einfluss auf das Ergebnis je Aktie (EPS) haben könnte. Wobei es hier aber sicherlich immer auch auf die geschäftliche Entwicklung ankommt.

Umsatzprognose erhöht

Und die Geschäfte laufen anscheinend sehr gut bei SAP. Vor allem im Cloud-Bereich kann man deutliche Zuwächse verzeichnen. Dies beweisen uns sehr deutlich die Zahlen zum ersten Quartal. Hier konnte man nämlich berichten, dass die Cloud-Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 24 % zulegen konnten. Dies erfolgte einhergehend mit einem Umsatzanstieg von 10 % und einer Erhöhung des EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) um 8 % auf 5,28 Mrd. Euro.

Allerdings wurde das Nettoergebnis durch einige Sondereffekte belastet. Dabei schlagen beispielsweise die Kosten für ein Restrukturierungsprogramm negativ zu Buche. Insgesamt hat SAP mit 803 Mio. Euro (IFRS) im Auftaktquartal daher 45 % weniger verdient als im Vergleichszeitraum.

Doch das Management gibt sich ausgesprochen zuversichtlich. Auf der Kundenmesse Sapphire in Orlando (USA) hat SAPs CEO Christian Klein vor Kurzem die mittelfristige Jahresumsatzprognose angehoben. Bis 2025 sollen sich die Umsatzerlöse nun auf mehr als 37,5 Mrd. Euro belaufen. Bisher stand hier nur eine Summe von lediglich 36 Mrd. Euro im Raum.

Aber auch für das laufende Geschäftsjahr hat man, um die Veräußerung von Qualtrics widerzuspiegeln, den Ausblick aktualisiert. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) soll in einer Spanne von 8,6 und 8,9 Mrd. liegen, was einer Wachstumsrate von 8 bis 11 % gleichkommt. Bis Ende des Jahres soll zudem auch der Free Cashflow auf den recht hohen Wert von 4,9 Mrd. Euro ansteigen.

Mein Fazit

Auch wenn der Umbau zu einem Cloud-Unternehmen mit eventuell etwas kostenintensiven Umstrukturierungen verbunden ist, scheint sich der aktuelle Kurs von SAP aber auszuzahlen. Was man an dem deutlichen Anstieg der Cloud-Erlöse sehr gut ablesen kann. Des Weiteren liefert das Softwareunternehmen eine solide Prognose für 2023 ab und ist auch mittelfristig positiv eingestellt.

Bezogen auf das im letzten Geschäftsjahr erzielte Non-IFRS-Ergebnis je Aktie weist die SAP-Aktie mittlerweile eine Bewertung mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30 auf. Dies ist für mich aber viel mehr ein deutliches Zeichen von Vertrauen der Investoren als ein Hinweis auf eine Überbewertung.

Ich könnte mir aufgrund der immer mehr an Bedeutung gewinnenden Cloud-Sparte sowie den erwarteten Wachstumsaussichten absolut vorstellen, dass die SAP-Papiere ihre Aufwärtsbewegung noch weiter fortsetzen. Für mich ist die Aktie aktuell sogar mein TOP-DAX-Favorit 2023 und es würde mich keineswegs wundern, wenn sie in Sachen Performance am Ende des Jahres mit an der Spitze in unserem Leitindex rangiert.

