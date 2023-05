GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies vermeldet Erlöse von 1,49 Millionen US-Dollar aus der Ausübung von Optionsscheinen

^SARNIA, Ontario, May 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://adurocleantech.com/) (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, freut sich, die erfolgreiche Ausübung von Optionsscheinen durch seine Aktionäre bekannt zu geben. Das Unternehmen hat durch die Ausübung von 1.862.544 Optionsscheinen zwischen dem 9. November 2022 und dem 12. Mai 2023 einen Gesamterlös von 1.490.035 US- Dollar erhalten. Dementsprechend gab das Unternehmen bei Ausübung der Optionsscheine 1.862.544 Stammaktien aus. Die Finder Warrants und Aktionärsoptionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben, die am 14. Mai 2021 (https://adurocleantech.com/company-update/aduro-clean-technologies-inc- announces-closing-of-oversubscribed-strategic-private-placement-of- units/?utm_source=ACTPR&utm_campaign=PR86&utm_medium=PressRelease&utm_term=Aduro &utm_content=FirstOffering) abgeschlossen wurde und den Inhabern von Optionsscheinen das Recht einräumte, zusätzliche Aktien von Aduro zu einem Preis von 0,80 US-Dollar je Stammaktie zu erwerben. Die Optionsscheine hatten eine Laufzeit bis zum 14. Mai 2023. Insgesamt 155.749 Aktionärsoptionsscheine und 16.821 Finder Warrants liefen ohne Ausübung aus. ?Wir sind sehr stolz und erfreut über die Reaktion unserer Optionsscheininhaber. Ihr Handeln zeigt nicht nur, dass sie an unsere Mission glauben, sondern es versorgt uns mit zusätzlichem Kapital, damit wir unsere Arbeit voranbringen können", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer des Unternehmens. ?Ich möchte unseren Aktionären für das starke Vertrauensvotum für das Unternehmen, sein Team und seine wichtigsten Ziele danken", ergänzte Ofer Vicus. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Ofer Vicus, CEO ovicus@adurocleantech.com (mailto:ovicus@adurocleantech.com) Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 604-362-7011 Arrowhead (https://arrowhead.bid/cnsx- act/?utm_source=ArrowheadACT&utm_campaign=PR86&utm_medium=PressRelease&utm_term= Aduro&utm_content=IRArrowhead) Thomas Renaud, Managing Director enquire@arrowheadbid.com (mailto:enquire@arrowheadbid.com) +1 212 619-6889 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehört die vom Management vorgeschlagene Verwendung der Erlöse aus der Ausübung der Optionsscheine und Aktienoptionen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören eine Änderung des Managementplans für die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse, nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb9e43d4-d06e-452f- bff8-1ffdd581a0ee °