Fed-Gouverneur Jefferson signalisiert Zinspause im Juni

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Philip Jefferson, hat für Juni einen unveränderten Leitzins in Aussicht gestellt. "Eine Entscheidung, den Leitzins auf einer der nächsten Sitzungen konstant zu halten, sollte nicht so interpretiert werden, dass wir den Höchststand in diesem Zyklus erreicht haben", sagte Jefferson am Mittwoch in Washington. Das Auslassen einer Zinserhöhung würde es der Fed erlauben, mehr Daten zu sehen, bevor sie über das Ausmaß einer weiteren Straffung der Geldpolitik entscheidet.

Zuletzt war an den Finanzmärkten die Erwartung gestiegen, dass die Fed im Juni den Leitzins doch noch einmal um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte. Der Dollar geriet nach den Aussagen unter Druck. Der Euro erholte sich daraufhin von vorherigen Verlusten./jsl/stw