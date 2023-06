dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.06.2023 - 15.15 Uhr

Salesforce steigert Umsatz und Gewinn - Aktie gibt nach

SAN FRANCISCO - Der SAP-Konkurrent Salesforce hat das vergangene Geschäftsquartal mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. Der Erlös stieg im ersten Geschäftsquartal bis Ende April im Jahresvergleich um elf Prozent auf 8,25 Milliarden Dollar (7,72 Mrd Euro), wie Salesforce am Mittwoch nach US-Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Unterm Strich sprang der Gewinn von 28 Millionen auf 199 Millionen Dollar nach oben.

Commerzbank-Hauptversammlung: Weidmann neuer Aufsichtsratschef

FRANKFURT - Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank . Das Kontrollgremium wählte den 55-Jährigen nach der Online-Hauptversammlung am Mittwoch einstimmig zu seinem neuen Vorsitzenden, wie das seit Ende Februar wieder im Dax notierte Frankfurter Geldhaus mitteilte. Die bei der Hauptversammlung vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre hatten Weidmann zuvor mit 99,2 Prozent Zustimmung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.

Marktforscher senken Prognose für Smartphone-Absatz 2023

NEEDHAM - Der weltweite Smartphone-Markt wird im laufenden Jahr nach Einschätzung von Marktforschern etwas stärker schrumpfen als noch vor wenigen Monaten erwartet. Die Analysefirma IDC prognostizierte am Mittwoch einen Rückgang von 3,2 Prozent auf 1,17 Milliarden verkaufte Geräte. Im Februar hatte sie ein Minus von 1,1 Prozent vorausgesagt. Gründe für die schlechtere Entwicklung seien unter anderem weiterhin schwache Konjunktur-Aussichten und eine andauernde Inflation. Für 2024 rechnet IDC weiter mit einer Erholung mit einem Absatzplus von sechs Prozent.

ROUNDUP: Intel verhandelt über höhere Finanzhilfen mit der Bundesregierung

MAGDEBURG/BERLIN - US-Chiphersteller Intel verhandelt angesichts steigender Kosten nach eigenen Angaben mit der Bundesregierung über den Umfang von Finanzhilfen. "Wir arbeiten eng mit der deutschen Bundesregierung zusammen, um die bestehende Kostenlücke zu schließen", teilte ein Intel-Sprecher am Donnerstag mit. Seit der Ankündigung, in Magdeburg mehrere Fabriken zur Chip-Herstellung zu bauen, habe sich vieles verändert: "Geopolitische Herausforderungen sind gewachsen, die globale Nachfrage an Halbleitern ist gesunken, und gestiegene Baukosten, Energiepreise und die Inflation fordern die Weltwirtschaft heraus."

ROUNDUP/Beschädigte Reifen: Fraport sperrt frisch sanierte Landebahn

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen hat der Betreiber Fraport die frisch sanierte Landebahn Nordwest nach wenigen Betriebsstunden wieder gesperrt. Grund sind Hinweise der Airlines, dass nach der Landung gehäuft Schäden an den Flugzeugreifen beobachtet worden seien. Die 2800 Meter lange Beton-Piste war in den vergangenen Wochen von Gummi-Abrieb gesäubert und mit einer neuartigen Anti-Rutsch-Oberfläche versehen worden.

Piloten verlangen Tarifangebot von der Lufthansa

FRANKFURT - Die Piloten der Lufthansa -Kerngesellschaft haben ihr Unternehmen aufgefordert, ein Tarifangebot vorzulegen. Die eigenen Forderungen lägen seit langem auf dem Tisch, erklärte die Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag in Frankfurt. Unter anderem gehe es um Belastungsschutz, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie um eine neue Vergütungsstruktur und Gehaltssteigerungen. Details zu den jeweiligen Forderungen nannte die Gewerkschaft nicht.

Weitere Meldungen -ROUNDUP/IEA: Energiekrise beschleunigt Ausbau erneuerbarer Energien -Wechsel an der Bayer-Spitze: Bill Anderson übernimmt das Ruder -Energiekonzern RWE baut weitere Batteriespeicher im Großformat -Presse: Übernahme der Credit Suisse durch die UBS verzögert sich -Novartis erhält EU-Zulassung für Cosentyx für weitere Hautkrankheit -Lindner gegen immer neue Subventionen im Wohnungsbau -Reno sucht Weg aus der Krise - Insolvenzverfahren eröffnet -ROUNDUP 2/Deutschlandticket für Studierende: SPD fordert Bewegung von Wissing -ROUNDUP/Zwischenbericht: Betonschwellen Ursache für Garmischer Zugunglück -Verband sieht dynamisches Wachstum für Batterie-Industrie -ROUNDUP 2/EU-Kommission beendet Verfahren: Deutschland entgeht Millionenstrafe -MAN: Zwei Drittel der Lkw-Produktion in Niedriglohn-Ländern -ROUNDUP: Investor Benko verkauft Möbelkette, baut aber Wiener Kaufhaus weiter -Finanzierung von Biotech-Firmen nach Corona-Boom eingebrochen -ROUNDUP: Der Mobilfunk an Bahnstrecken wird besser -Bayer startet zulassungsrelevante Studie für Herzmedikament für Kinder -China bereitet Milliardär Musk großen Empfang: 'Großer Bruder Ma' -Aufseher warnen vor Gefahren von 'Greenwashing' im Finanzsektor -EU-Häfen sollen zur Klimaneutralität beitragen -Neuer Thyssenkrupp-Chef: Schlüsselrolle bei grüner Transformation -Umweltministerin Lemke dringt auf starkes Abkommen gegen Plastikmüll im Meer -Bahn: Zwischenbericht zu Zugunglück bestätigt eigene Vermutung -Deutsche Windindustrie weiter zuversichtlich - Aber Nachwuchsprobleme -Frisches Geld für Berliner Reise-Start-up GetYourGuide -Eon kündigt zum 1. September Preissenkungen für Strom und Erdgas an -Färöer-Inseln beschränken Hafenzugang für russische Fischereischiffe -Hansewerk investiert jährlich über 400 Millionen Euro in Energienetze

