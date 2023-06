EQS-News: Blue Elephant Energy GmbH erweitert ihr Solarpark-Portfolio in Chile um 120 MWp

Emittent / Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH / Schlagwort(e): Vertrag/Ankauf

Blue Elephant Energy GmbH erweitert ihr Solarpark-Portfolio in Chile um 120 MWp



01.06.2023

Das Portfolio setzt sich aus 20 Einzelparks in den Regionen Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins und Maule zusammen. Ein großer Teil des Portfolios ist bereits operativ, die im Bau befindlichen Projekte werden im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb genommen. Wie auch die chilenischen Bestandsparks von BEE profitiert das Portfolio vom stabilisierten Preis unter dem PMG(D) Regime und stellt damit eine ideale Ergänzung zum Gesamtportfolio dar.



Mit dieser Investition erweitert die BEE ihr chilenisches Gesamtportfolio auf 281 MW. Das gesamte Bestandsportfolio der BEE, das PV- und Windparks in acht Ländern umfasst, erhöht sich auf 1.513 MW.



„Wir freuen uns, mit dieser Transaktion unser Portfolio weiter ausbauen zu können“, kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy GmbH. „Mit unserer dritten Transaktion in Chile unterstreichen wir die Bedeutung des Marktes als wichtige Säule im Rahmen unserer Strategie. Neben unserem klaren Fokus auf Europa hat sich Chile zu einem bedeutenden Markt für uns entwickelt. Mit der Kontrahierung von nun ingesamt mehr als 1,5 GW haben wir einen wichtigen Meilenstein in unserer noch jungen Unternehmensgeschichte erreichen können und leisten einen weiteren Beitrag zu unserem übergreifenden Engagement für eine grünere Zukunft.“



Alexander Kolb, Investment Director der Blue Elephant Energy GmbH und Leiter des Dealteams, sagt: „Nach bereits zwei erfolgreichen Transaktionen mit oEnergy freuen wir uns, unsere Partnerschaft in Chile weiter ausbauen zu können. oEnergy wird uns bei dem Projekt nicht nur als Investitionspartner, sondern auch operativ unterstützen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Bau und Betriebsführung von PMGD PV Parks in Chile wissen wir mit oEnergy einen verlässlichen Partner an unserer Seite. Mit dem Erwerb des Portfolios können wir eines der größten PMGD Portfolios im chilenischen Markt sichern. Nach vollständiger Inbetriebnahme des erworbenen 120 MW Portfolios, können jährlich 91 Tausend Tonnen CO 2 eingespart und ein substantieller Beitrag zur Klimaneutralität Chile´s geleistet werden.“



Yuri Sylvester, Chief Business Development Officer von oEnergy, betont: "Blue Elephants konsequente Ausrichtung auf langfristige Ergebnisse war entscheidend für die erfolgreiche Bewältigung der operativen und regulatorischen Herausforderungen, die durch die Hochzinsphase und das dynamische Energiewende-Programm der chilenischen Regierung auftraten. Ich bin stolz darauf, dass die gemeinsame, langfristige Strategie von Blue Elephant und oEnergy vollumfänglich mit den chilenischen Dekarbonisierungszielen übereinstimmt und gleichzeitig weiterhin einen Mehrwert für die lokale Wirtschaft, die Umwelt und unsere Aktionäre schafft.“



Über Blue Elephant Energy GmbH:



Die Blue Elephant Energy GmbH entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem klaren Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016, betreibt BEE derzeit ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.513 MW, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: Bis Ende 2022 hat die BEE 2.162.160 t CO2 eingespart und 1.611.289 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich rund 3.000 MW weitere Solarparkkapazität, vor allem in Deutschland, im Rahmen von eigenen Entwickungsaktivitäten und (Co-) Development Agreements mit einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gesichert.



Über oEnergy Generación Solar Distribuida SpA:



oEnergy Capital SpA ist Teil der chilenischen Unternehmensgruppe "oEnergy", die in ganz Chile dezentrale Energieressourcen (Solar + Speicherung) entwickelt, baut, wartet und betreibt. Die 2013 gegründete oEnergy-Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit 210 Mitarbeiter. oEnergy baut sein IPP-Geschäft weiter aus und betreibt derzeit PMGD-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 349 MW in Chile, von denen sich ein Teil noch im Bau und in der Entwicklung befindet. oEnergy verfügt derzeit über eine Entwicklungspipeline von 550 MW Hybrid- (PV+BESS) und 750 MW / 3 GWh Stand-alone-BESS-Projekten.



Über Fondo de Inversión Rockville Solar Energy:



Als Komplementär des Rockville-Fonds verfolgt Rockville Capital die erfolgreiche Geschäftsstrategie, Solarprojekte in der Bauphase von lokalen Entwicklern zu erwerben und in Zusammenarbeit mit erfahrenen EPC-Unternehmen zu errichten. Dieser Ansatz führte zum Aufbau eines Portfolios mit zwanzig hochwertigen Solarparks. Andres Cruzat, geschäftsführender Gesellschafter der Rockville Capital Group, bedankte sich bei den Investoren für ihr Vertrauen in die Vision und das Engagement von Rockville Capital, das die Umsetzung eines Geschäftsplans ermöglichte, der zum Bau von Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 120 MWp in Chile führte. Diese Leistung von Rockville Capital hat wesentlich dazu beigetragen, die Energieerzeugung des Landes umweltfreundlicher zu gestalten.





Kontakt:

Blue Elephant Energy GmbH

Karen Westphal

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail:



Kontakt

oEnergy

Macarena Chacc

Corporate Affairs Officer

Av Apoquindo 3910, Oficina 210

Las Condes, Santiago

comunicaciones@oenergy.cl

