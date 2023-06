3D SYSTEMS will Konkurrenten schlucken - Aktie springt nach oben

3 D Systems Corp. - WKN: 888346 - ISIN: US88554D2053 - Kurs: 9,280 $ (NYSE)

Wie Stratasys bekanntgab, hat 3D Systems ein unaufgefordertes Angebot zur Übernahme vorgelegt, welches jetzt vom Verwaltungsrat von Stratasys sorgfältig geprüft wird. Das Übernahmeangebot setzt sich aus einer Kombination von 7,50 USD in bar und 1,2507 neu ausgegebene 3D-Systems-Stammaktien pro Stratasy-Stammaktie zusammen. Ob Stratasys das Übernahmeangebot annehmen wird, ist zunächst offen (Quelle: 3druck.com). Nach einem starkem Handelsstart am Freitag kam bei beiden Titeln intraday weiterer Kaufdruck auf, sowohl die 3D-Systems-Aktie als auch die Stratasys-Aktie konnten um über 11 % an Wert gewinnen.

Zentrale Hürden voraus

Mit dem Anstieg am Freitag kam es zu einem zaghaften Ausbruch über die Abwärtstrendlinie und die Hürden bei 9,26 USD. Bei 9,70 - 9,80 USD liegt aber bereits der nächste Widerstandsbereich. Kann die Aktie auch nachhaltig über diese Hürde ausbrechen, entsteht ein Kaufsignal mit Zielen bei 11,50 - 11,58 sowie 12,36 - 12,56 USD.

Kursrücksetzer finden am EMA50 bei 8,97 USD potenzielle Unterstützung, darunter könnte sogar das Tagestief vom Freitag nochmals getestet werden. Ein Schließen des Gaps vom Freitag wäre nicht optimal. Tatsächlich entstehen aber erst unterhalb des Gaps sowie unterhalb der Aufwärtstrendlinie neue Verkaufssignale (graue Prognosepfeile der Alternativszenarien).

Fazit: Die Aktie von 3D Systems befindet sich seit einem Jahr in einer Seitwärtsbewegung und damit in einem potenziellen Bodenbildungsprozess. Die News zur geplanten Übernahme scheinen gut anzukommen und könnten eine Vorlage für eine Kurserholung zur Rangeoberkante sein. Große Kaufsignale sind aber noch weit entfernt und würden erst oberhalb des Jahreshochs entstehen.

3D Systems

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)