ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Biosprithersteller leide unter dubiosen chinesischen Biodiesel-Importen, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Punkt nehme der Druck auf die EU-Politik mehr denn je zu./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 07:22 / CET

