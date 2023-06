ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Delivery Hero auf 87 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 90 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sechs Monate nach seiner Dezember-Studie zu europäischen Online-Lebensmittellieferanten habe er die Rangliste der präferierten Unternehmen verändert, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar seien die drei wichtigsten Anbieter Delivery Hero, Deliveroo und Just Eat Takeaway.com weiterhin werthaltig, sein Favorit sei inzwischen aber Deliveroo, gefolgt von Just Eat. Bei Delivery Hero senkte er seine Schätzungen für das Bruttowarenvolumen, beließ die Prognose für das operative Ergebnis aber weitgehend unverändert./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2023 / 23:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2023 / 23:59 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------