Apple: Investoren geben weiter Gas

Nachdem die Apple-Aktie im Bereich von 125,40 US-Dollar zum Jahreswechsel einen Boden gefunden hatte, drehte der Kursverlauf, in einem ersten Schritt ging es dynamisch an 156,30 US-Dollar aufwärts. Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung wurde im April schließlich der vorausgegangene Abwärtstrend attackiert und konnte praktisch mit Leichtigkeit überwunden werden. Dies brachte Apple im Anschluss Kursgewinne an 181,78 US-Dollar ein, vorbörslich zeigt sich sogar ein Kurssprung an die Verlaufshochs aus Anfang 2020 bei 182,94 US-Dollar. Aber erst dieser Bereich wird entscheidend für die mittelfristige Entwicklung werden.

Keine Spur von Schwäche

Tendenziell ist die Apple-Aktie weiterhin auf der Long-Seite zu sehen, allerdings bedarf es demnächst nachhaltiger Wochenschlusskurse deutlich oberhalb der Höchststände aus 2022 von 182,94 US-Dollar. Nur in diesem Szenario könnten dann weitere Kursgewinne an 191,50 und darüber sogar 200,95 US-Dollar ausgerufen werden. An den Hochs aus 2022 sollten Investoren jedoch mit einem Pullback zur Unterseite rechnen, Auffangpunkte findet die Aktie bei 179,61 und darunter im Bereich um 175,77 US-Dollar. Zweifelsfrei dürfte es im Bereich der Vorjahreshochs zu beträchtlichen Kursschwankungen kommen.