Apple erfindet sich wieder einmal neu

Am 5. Juni 2023 war es so weit und Apple (WKN: 865985) stellte auf der #WWDC23 (2023 Apple Worldwide Developers Conference) ein neues Gerät vor, das im Vorhinein von vielen technologiebegeisterten Beobachtern erwartet wurde. Die Rede ist von den „Apple Glasses“, die nun offiziell als Apple Vision Pro vorgestellt wurden.

Das kalifornische Unternehmen kündigte zuvor an, dass die am Montag abgehaltene Keynote eine neue Ära einläuten werde. Tatsächlich sorgt die Veröffentlichung der Apple Vision Pro im Moment für viel Begeisterung im Internet. Wie Apple sich mit seiner Ankündigung wieder einmal neu erfindet und was das alles mit der Apple-Aktie zu tun hat, erfährst du nachfolgend.

Apple läutet mit der Vision Pro eine neue Ära ein

Die Enthüllung der Apple Vision Pro durch Tim Cook fühlte sich ein bisschen an wie die damalige Vorstellung des ersten iPhones durch Steve Jobs. Denn die virtual Reality-Brille von Apple kommt gespickt mit innovativen Technologien und verfügt über das Potenzial, die menschliche Interaktion mit Medien zukünftig zu revolutionieren. Tim Cook machte klar, dass die Vision Pro keine typische VR-Brille ist, sondern eher eine Art tragbarer Rundum-Bildschirm.

Mit diesem neuartigen Bildschirm macht man beispielsweise sein eigenes Wohnzimmer zum Arbeitsplatz oder zum Heimkino. Das Schlagwort von Apple in diesem Zusammenhang lautet „Spatial Computing“. Auch bei diesem Begriff findet man Parallelen zur damaligen Einführung des iPhones, als der Konzern von einer Revolution namens „Mobile Computing“ sprach. Für die Steuerung sind keine separaten Controller notwendig. Die Vision Pro erkennt Handgesten, Sprachkommandos und kann sogar mithilfe der eigenen Augenbewegungen in manchen Fällen gewünschte Handlungen vorhersehen.

Am besten überzeugt man sich selbst von den faszinierenden Features der Apple Vision Pro, indem man sich das Einführungsvideo ansieht. Dieses geht rund neun Minuten, aber es lohnt sich. Bewegte Bilder sagen schließlich mehr als tausend Worte.

Der Anwendungszweck ist zunächst klar: Die Vision Pro ist für den heimischen Bedarf. Man kann damit arbeiten, Filme ansehen und Videospiele genießen. Viele Anwendungsbeispiele erschließen sich aus dem oben geteilten Video. Doch ich bin davon überzeugt, dass mit der weiteren Entwicklung der Vision Pro durch Apple sowie der Einführung zukünftiger Technologien noch viel mehr Anwendungsfälle entstehen werden.

Ein enormes Marktpotenzial eröffnet sich

Die Apple Vision Pro kommt Anfang 2024 auf den Markt. Zunächst wird das Produkt ausschließlich in den USA zum Kauf verfügbar sein. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen weitere Länder folgen. Ziel des Konzerns ist es, sich mit der Vision Pro frühzeitig in einer jungen Branche zu positionieren, die über lange Sicht noch viel Wachstum vor sich hat.

Wie so oft in der Vergangenheit ist der Konzern aus Cupertino nicht der erste mit einem solchen Produkt auf dem Markt. Das macht jedoch nichts, da das Unternehmen stets die Ambition hat, das beste Produkt anzubieten, das sich perfekt in das eigene Ökosystem integriert. Mit dieser Strategie ist Apple seit jeher sehr erfolgreich.

Im Augenblick dominiert Meta mit seiner Meta Quest Pro den Markt für VR-Brillen mit einem Marktanteil in Höhe von 81 %. Kurzfristig wird Apple Meta meiner Meinung nach nur wenige Marktanteile streitig machen. Immerhin ist die Quest Pro mit rund 1.000 US-Dollar wesentlich erschwinglicher als die Vision Pro mit einem Preis von rund 3.500 US-Dollar.

Langfristig betrachtet dürfte sich das jedoch ändern. Apple verfügt über ein geniales Produkt (siehe Video oben) und rühmt sich, die wertvollste Marke der Welt zu sein. Das bedeutet, dass der iPhone-Hersteller durchaus eine hohe Preissetzungsmacht hat.

Im ersten Jahr rechnet Apple mit einem Absatz von 900.000 Stück. Bei dem vorgestellten Preis käme man dadurch auf rund 3,2 Mrd. US-Dollar Umsatz. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz in Höhe von 394 Mrd. US-Dollar. Damit wird die Vision Pro nicht sofort zu einem Kassenschlager, aber langfristig meiner Meinung nach sicherlich zu einem wichtigen neuen Umsatzstrom.

Ein Blick auf die Apple-Aktie

Ich bin begeisterter Nutzer von Apple-Produkten sowie auch Aktionär des Unternehmens. Daher empfinde ich die Veröffentlichung der in meinen Augen sehr beeindruckenden Vision Pro als einen wichtigen Moment in der Unternehmensgeschichte von Apple.

Die Apple-Aktie selbst reagierte nicht wirklich stark auf die Enthüllungen auf der Keynote. Möglicherweise, weil das Produkt erst im kommenden Jahr veröffentlicht wird und der Preis recht hoch angesetzt ist. Viele Beobachter rechnen vermutlich nicht mit einem hohen Absatz und sehen die Vision Pro womöglich als Gadget für Reiche. Grundsätzlich sind das auch legitime Gedankengänge, wie ich finde.

Dennoch sollte man die Innovationskraft und die Marketing-Macht von Apple nicht unterschätzen. Mit der Vision Pro bahnt sich ein revolutionäres Produkt an, das sich perfekt in das Apple-Ökosystem einfügt. Ab 2026 plant das Unternehmen, eine massentauglichere Version vorzustellen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt dürfte mit weit mehr als „nur“ 3,2 Mrd. US-Dollar Umsatz im Jahr zu rechnen sein. Investoren, die sich frühzeitig bei der Apple-Aktie positionieren, könnten davon profitieren.

Der Artikel Apple erfindet sich wieder einmal neu ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Apple. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und Meta Platforms.

Aktienwelt360 2023