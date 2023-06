INTUITIVE SURGICAL - Medizintechnikaktie vor neuem Rallyschub?

Intuitive Surgical Inc. - WKN: 888024 - ISIN: US46120E6023 - Kurs: 317,490 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Intuitive Surgical bildete nach dem Allzeithoch bei 369,69 USD aus dem November 2021 ein Doppeltop aus, vollendete dieses im Januar 2022 mit dem Fall unter die Nackenlinie bei 313,69 USD. Der anschließende Abverkauf führte zu einem Test des log. 61,8-%-Retracements der Rally ab März 2021. Das Retracement liegt bei 184,60 USD.

Dort startete eine Rally, die bisher aus drei Teilen besteht. Der erste führte zu einem Hoch bei 285,05 USD, der zweite zu einem Konsolidierungstief bei 222,65 USD. Seit diesem Tief läuft der dritte Teil. Dabei kletterte der Aktienkurs an die Nackenlinie des Doppeltops. Gestern kam es im zweiten Versuch zu einem Ausbruch mit einer langen weißen Tageskerze.

Mit dem gestrigen Ausbruch entstand ein weiteres Kaufsignal in der Rally seit Oktober 2022. Ein nächstes Ziel liegt bei 352,50 USD. Später könnte der Wert gen Allzeithoch anziehen. Und falls ein stabiler Ausbruch über dieses Hoch gelänge, dann wäre Platz in Richtung 468,25 USD. Wichtig ist, dass das letzte Konsolidierungstief bei 297,38 USD nicht mehr unterschritten wird. Denn ein solcher Rückfall würde wohl Abgaben in Richtung 270,23 USD nach sich ziehen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Intuitive Surgical macht einen bullischen Eindruck. Die nächsten Tage und Wochen könnten noch positiv verlaufen. Aber ob es zu einer großen Rally kommt, bleibt noch abzuwarten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)