EQS-News: Traumhaus AG meldet testierte Zahlen für Geschäftsjahr 2022

Der von Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) am 30.03.2023 gemeldete vorläufige Konzernumsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 kann mit 72,4 Mio. EUR bestätigt werden (vorläufig gemeldete Zahlen: 72,5 Mio. EUR; Vorjahr: 102,2 Mio. EUR). Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge ging leicht auf 115,7 Mio. EUR (Vorjahr: 116,4 Mio. EUR) zurück. Das Konzern-EBITDA beläuft sich auf 4,9 Mio. EUR (vorläufig gemeldete Zahlen: 4,9 Mio. EUR; Vorjahr 13,1 Mio. EUR). Das Eigenkapital bleibt mit 36,6 Mio. EUR (Vorjahr: 36,9 Mio. EUR) stabil auf einem soliden Niveau. Die Eigenkapitalquote sinkt bedingt durch eine auf 154,2 Mio. EUR (Vorjahr: 117,5 Mio. EUR) deutlich gestiegene Bilanzsumme auf 23,7 % (Vorjahr: 31,4 %). Ursächlich ist ein deutlicher Anstieg unfertiger Leistungen zum Bilanzstichtag. Mit einem Jahresergebnis von 1,0 Mio. EUR schloss das Geschäftsjahr 2022 leicht oberhalb der prognostizierten Erwartung ab. Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender Traumhaus AG: „Für die gesamte Immobilien- und Bauindustrie war das Jahr 2022 ein sehr Herausforderndes. Eine massiv ansteigende Inflation, damit verbunden Zinssteigerungen für Baukredite, Veränderungen der staatlichen Bauförderungen und nicht zuletzt die geopolitischen kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa haben zur Verunsicherung der Käufer beigetragen. Die Auswirkungen sind auch an der Traumhaus nicht vorbeigegangen, obwohl das immer noch solide Ergebnis unser Geschäftsmodell bestätigt. Die von der Bundesregierung geforderte serielle Bauweise ist Bestandteil der DNA unseres Unternehmens. Unser neues Baukompetenzzentrum produziert Module in Massivbauweise. Traumhaus prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in einer Bandbreite von 105 bis 125 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 4,5 bis 7,0 Mio. EUR.“ Alle Zahlen sind testiert und nach HGB bilanziert. Traumhaus‘ ausgewiesene Umsätze und Erträge sind vollständig realisiert und im Gegensatz zu IFRS-Bilanzierungen nicht kalkulatorischer Natur. Die Wertansätze unserer Immobilien, Vorräte und weiteren Vermögensgegenstände werden HGB-konform nach dem Niederstwertprinzip bilanziert. Der Jahresabschluss 2022 ist unter https://ir.traumhaus-familie.de/publikationen abrufbar. Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier im seriellen Bau in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 – 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

