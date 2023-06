Zara und Co beflügeln Inditex-Aktie, Morphosys erwacht? DAX geringe Vola

Nachdem der DAX am Dienstag wieder zur Stärke tendierte und zwischenzeitlich die 16.000 überschritt, startete der Mittwoch ebenso an diesem Kursniveau. Doch die ersten Kurse wurden schnell wieder abverkauft, sodass wir zum Mittag erneut an der Unterstützung um 15.920 notieren, die es bereits am Vortag und montags zu Testen galt. Darunter existiert noch eine Kurslücke zu vergangenem Donnerstag und die Gefahr, erneut die Range bis 15.700 zu durchlaufen.

Mit diesen Bewegungen, die eher seitwärts ausgerichtet sind, sinkt die Volatilität deutlich ab und markiert im Falle des VDAX ein neues Mehrjahrestief. Sind damit Absicherungen besonders preiswert? Dieser Frage widmet sich unser Händler Stephan im Gespräch mit Andreas Bernstein zu.

Bei den Einzelwerten sticht heute die Inditex hervor. Die Modekette aus Spanien, zu der Zara, aber auch Massimo Dutti gehört, konnte den Gewinn um 14 Prozent auf 4.6 Milliarden steigern. Die Marge stieg sogar auf 60,5 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal 2022, welches noch von den Auswirkungen der Coronakrise geprägt waren. Mit diesem Schwung konnte die Aktie ein Allzeithoch markieren. Wie sehen die Aussichten aus?

Bei den Aussichten scheint sich auch bei Morphosys einiges zu tun. Der Biotechnologiekonzern hat die letzten News zur Übernahme womöglich im Kurs verarbeitet. Erste Analysten gehen von einer Bodenbildung aus. Das Unternehmen spricht bei vielen Studien bereits von Fortschritten - ein "Ergebnis" oder gar die Zulassungen stehen jedoch noch aus. So könnte der aktuelle Trend zur Oberseite hin begrenzt sein. Wir blicken auf die Analystenratings und Schätzungen der nächsten Jahre kritisch.

Die weiteren Quartalszahlen und Termine des Tages rahmen den Handelstag und die Berichterstattung ein. Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handel.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.