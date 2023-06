30 % in ein paar Wochen?

Carl Zeiss Meditec AG - WKN: 531370 - ISIN: DE0005313704 - Kurs: 109,100 € (XETRA)

In der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie könnte es in den kommenden Wochen zu Kursgewinnen von 30 % und mehr kommen, wenn die Bullen jetzt nicht lockerlassen. Der Start für eine solche Rally ist zumindest schon gelungen. So konnte die Aktie in den vergangenen Tagen am Support um 105 EUR nach oben abprallen. Zuvor befand sich die Aktie in einem starken Abwärtstrend, der in dieser Dynamik überdurchschnittlich groß war. Den Abschluss dessen bildete ein kleiner Sell-Off am 31.05. unter stark erhöhtem Volumen.

Gibt es ab 105 EUR große Interessen?

Auffällig in der Aktie ist das Kaufinteresse ab 105 EUR. Seit über einem Jahr wird dieser Preisbereich immer wieder angelaufen - und immer wieder erfolgreich verteidigt. Könnten hier größere Marktteilnehmer ihre Interessen wahren? Immerhin ist der Freefloat der Aktie mit gerade einmal 21 % recht gering. Fast 60 % der Aktien liegen in Insiderhänden und vom Freefloat selbst wird der größte Teil von Institutionen gehalten. Lediglich ca. 17 % der ausstehenden Aktien können frei gehandelt werden.

Sind es genau diese großen Player, die die niedrigen Kurse am Support seit Monaten für Käufe nutzen und damit bewusst oder unbewusst Kurspflege betreiben? Die Vermutung liegt nahe, auch wenn es dafür keinen Beweis gibt. Fakt ist nur, dass auch der jüngste Kontakt mit dem Support zu neuen Gewinnen geführt hat.

Fazit: Mit der Nähe zum entscheidenden Support der letzten Monate ist die Carl-Zeiss-Meditec-Aktie höchst interessant. Im Idealfall gibt es jetzt kein neues Jahrestief mehr, während sich der Kurs in den kommenden Wochen weiter auf 135-140 EUR hocharbeitet – zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen inklusive.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)