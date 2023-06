MICROSOFT - Gewinnmitnahmen belasten!

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 323,380 $ (Nasdaq)

In den vergangenen Wochen konnte auch die Aktie von Microsoft vom KI-profitieren. Anfang der Woche markierte diese bei 338,56 USD ein neues Jahreshoch. Die jüngste Kaufwelle, die Ende April startete, führte mit diesem Hoch zu Gewinnen von fast 22 %. Auf Jahressicht feierten die Bullen am Hoch Kursgewinne von knapp 40 %.

Aber auch an der Börse wachsen die Bäume nicht endlos in den Himmel. Bereits zum Monatswechsel trafen die Käufer auf Gegenwehr. Die Rally stockte und gestern kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die Aktie brach über 3 % ein und das unter erhöhtem Volumen. Charttechnisch bildete sich damit am Jahreshoch sogar eine kleine Topformation, die per Schlusskurs bestätigt werden konnte.

Kippt die Stimmung?

Trotz der kurzfristig kritischen Entwicklung müssen die Bullen in der Microsoft-Aktie noch nicht in Panik verfallen. Im Gegenteil. Es kann kurzfristig zwar zu weiteren Abgaben kommen, mittelfristig aber bieten diese erneute Chancen, sich in den laufenden Bullenmarkt einzuklinken. Übergeordnet locken neue Jahreshochs und Gewinne auf und über 350 USD.

Konkret bedeutet dies, sich im ersten Schritt genau zu überlegen, in welchem Timeframe man unterwegs sein möchte. Auf sehr kurzfristiger Ebene könnten kleinere Erholungsgewinne für Verkäufe genutzt werden. Ein neues Jahreshoch bei und oberhalb von 340 USD darf dabei aber nicht erreicht werden.

Wer hingegen nicht so kurzfristig unterwegs ist, wird im Rahmen der aktuellen Konsolidierung nach neuen Longchancen Ausschau halten. Bereits der Bereich um 320 USD wäre für eine solche geeignet. Kann man sich hier noch nicht durchsetzen, würde ich mein Augenmerk auf den Bereich um 310 USD lenken.

Fazit: Kurzfristig ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Microsoft-Aktie konsolidiert oder gar korrigiert, übergeordnet bleibt die Ausgangslage aber noch bullisch. Hier bieten sich aktuelle Rücksetzern für neue Käufe an.

