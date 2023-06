Value Line Arithmetic Index - Besserung in Sicht?

Die Marktbreite ließ in den letzten Wochen insbesondere in den USA zu wünschen übrig. Auch wir hatten in diesem Kontext – sprich, dass immer weniger Titel den Aufschwung tragen, – den Finger in die Wunde gelegt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. Mai). Doch gerade beim Thema „grundsätzliche Marktverfassung“ gibt es derzeit einen echten Silberstreif seitens des Value Line Arithmetic Index. Dabei handelt es sich um ein marktbreites US-Aktienbarometer. Die mehr als 1.600 Index-Mitglieder werden zudem gleichgewichtet, d. h. es wird nach dem Motto: „one stock, one vote“ verfahren. Damit sorgt das Aktienbarometer für ein Gegengewicht zu einer Vielzahl anderer Indizes, welche regelmäßig nach der Marktkapitalisierung der enthaltenen Papiere gewichtet werden. Charttechnisch ist die aktuelle Ausgangslage extrem spannend: Auf Basis einer alten Abwärtstrendlinie und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 8.662/8.774 Punkten) fand das Aktienbarometer zuletzt Halt. Ein Sprung über die Aprilhochs bei gut 9.000 Punkten würde eine Bodenbildung komplettieren und ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 600 Punkten bereithalten. Fast noch wichtiger ist aber, dass dann der Makel der nachlassenden Marktbreite „geheilt“ wäre.

Value Line Arithmetic Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Value Line Arithmetic Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.