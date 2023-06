AKTIE IM FOKUS: Adidas erklimmt Dax-Spitze - Bernstein-Studie treibt an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas waren am Montagvormittag der Favorit unter den Dax -Werten. Mit einem Kurssprung um 5,3 Prozent auf 168,38 Euro steuerten sie auf das bisherige Hoch seit August 2022 zu, das mit 172,44 Euro aus dem Mai stammt. Anstoß war eine Hochstufung auf "Outperform" durch das Analysehaus Bernstein. Der gesamte Sektor Personal & Household Goods war bei Anlegern begehrt.

Die Bernstein-Analystin Aneesha Sherman wies in ihrer Studie darauf hin, dass der deutsche Sportbekleidungshersteller "seine Marke wieder auf Touren bringt", nachdem diese im Jahr 2022 gelitten habe.

Die Situation in China verbessere sich, T-Toe-Designmerkmale zögen das Interesse auf sich und die Bestände an Yeezy-Produkten seien bereinigt worden. Zu guter Letzt sollte der Wechsel von Lionel Messi in die US-Fußballliga Major League Soccer den US-Marktanteil stärken, lautet ihre nächste These. Mit 190 Euro liegt ihr Kursziel am Kurshoch von Anfang Juni 2022./tih/mis