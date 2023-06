AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim vorbörslich unter Druck nach Böhmermann-Story

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von CTS Eventim sind am Montag vorbörslich unter Druck geraten. Nach ihrem starken Lauf fielen die Aktien auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,8 Prozent. Am Freitagabend hatte sich der TV-Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" mit dem Eventvermarkter und Tickethändler beschäftigt.

Der gute Lauf der Papiere könnte damit zu Wochenbeginn einen Rückschlag erleiden. Der Kurs war am vergangenen Freitag mit 71,70 Euro weiter in Richtung Rekordhoch von 72,68 Euro aus dem November 2021 gestiegen. Nach der Pandemie, die dem Unternehmen und auch dem Aktienkurs zugesetzt hatte, laufen die Geschäfte derzeit wieder. Seit dem jüngsten Tief vom September 2022, das nahe 40 Euro lag, hat der Kurs bislang schon um 72 Prozent zugelegt./tih/mis