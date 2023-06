DAX nach der FED leichter, EZB voraus, Aktienanalyse Amazon, Netflix und Shell nach News

*Analyse mit dem stock3 Terminal:* https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange *Instagram Eindrücke der LS-X:* https://www.instagram.com/ls_exchange/ *Kurze Infos via Twitter:* https://twitter.com/LangUndSchwarz

Vor der FED-Sitzung am Vorabend notierte der DAX sehr stark und hat dabei das Allzeithoch aus Ende Mai um fünf Punkte übertreffen können. Die US-Notenbank lieferte keine Veränderung bei den Zinsen, sodass der DAX heute in der "Nachlese" diesen Anstieg zumindest teilweise korrigiert.

Ingmar Königshofen bezieht zu diesen Ereignissen Stellung und stellt noch einmal die Saisonalität und das sehr starke Sentiment zur Diskussion, welches für eine zumindest kleine Korrektur nun sprechen dürfte.

Aus dem Aktienbereich sorgt der Amazon-Gründer und ehemalige CEO Jeff Bezos für Aufsehen. Er kaufte nach rund 20 Jahren nun erstmal wieder Anteile vom Unternehmen, jedoch nur eine Aktie. Was steckt dahinter? Es wird in den Medien und auch bei uns im Video darüber wild spekuliert. Der Aktienkurs an der Börse ist jedenfalls in den letzten Wochen sehr gut gelaufen.

Bei Netflix gibt es erste Auswertungen des neuen Abo-Modells, welches das Account-Sharing unterbinden soll. Es wird von den Nutzer sehr gut angenommen. Der Kurs der Netflix-Aktie ist bereits weit gelaufen, auch wenn das Allzeihoch bei dieser Aktie "abseits des KI-Hypes" noch weit entfernt scheint. Wir ordnen dies charttechnisch ein.

Dritter Wert ist die Shell-Aktie aus Großbritannien. Hier wird über eine Dividende spekuliert, welche dann ein Kaufargument für weitere Anleger sein könnte. Der Kurs bewegt sich in Richtung Allzeithoch und hat von den Coronatiefs aus betrachtet eine dreistellige Wachstumsrate hinter sich. Ist die Aktie dennoch attraktiv? Darauf versucht Ingmar Königshofen seine persönliche Meinung zu formulieren. Mit Blick auf weitere Termine des Tages, insbesondere die EZB-Sitzung am Nachmittag, haben Sie einen umfassenden Blick am den Donnerstag.

