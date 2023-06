VAT Medienmitteilung zu Kurzarbeit

VAT Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

VAT KÜNDIGT KURZARBEIT FÜR PRODUKTIONSMITARBEITENDE IN DER SCHWEIZ AN Die VAT Gruppe hat heute bekannt gegeben, dass sie Kurzarbeit für rund 650 Produktionsmitarbeitende in ihren beiden Werken in Haag eingeführt hat. Die Massnahme wurde vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen für die Dauer von drei Monaten bis Ende August 2023 bewilligt und kann bei Bedarf verlängert werden. Das Kurzarbeitsprogramm ermöglicht es der VAT, fachlich gut ausgebildete Mitarbeitende zu halten und über die nötigen Ressourcen zu verfügen, damit sie wie bereits früher kommuniziert auf die weiterhin für 2024 erwartete Belebung der Nachfrage schnell reagieren kann. Damit will das St. Galler Unternehmen die Arbeitsplätze ihrer hoch qualifizierten Produktionsmitarbeitenden sichern, nachdem die Aufträge für Halbleiter in den letzten Quartalen stark zurückgegangen waren. Die VAT geht davon aus, dass sich die Kurzarbeit nicht negativ auf die Kunden oder die Produktqualität auswirkt. Sie hat während des schweren Markteinbruchs in den Jahren 2018 und 2019 ein ähnliches Programm erfolgreich umgesetzt. Der derzeitige wirtschaftliche Abschwung widerspiegelt die stark gesunkenen Ausgaben von Halbleiterkunden im Hinblick auf verlangsamte Konsumausgaben, anhaltend hohe Zinssätze und das geringere Wirtschaftswachstum in diversen Märkten. Die Halbleiterproduktion wurde durch zunehmend angespannte Handelsbeziehungen – insbesondere zwischen den USA und China – weiter geschwächt. Die VAT erwartet, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2023 gedämpft bleibt und sich 2024 wieder erholt, dynamisiert von langfristigen Treibern wie der globalen Digitalisierung und dem Übergang zu erneuerbaren Energien. Vor diesem Hintergrund tätigt die VAT weiterhin erhebliche Investitionen an ihrem Standort in der Schweiz, unter anderem in ein Innovationszentrum in Haag. Dieses nimmt die VAT voraussichtlich Anfang 2025 in Betrieb. Weitere Informationen erhalten Sie von:

ÜBER DIE VAT Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung und bietet Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 1'145 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3'000 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.

