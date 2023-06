Technisch stark überhitzter S&P 500 | AMD | Intel | Micron | Adobe | Humana

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Nachrichtenlage ist dünn, und was die Wall Street anfacht, ist vor allem das bereits vorhandene Momentum. Heute um 16 Uhr MESZ könnten wir durch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan nochmals neue Impulse bekommen. Wie dem auch sei, stehen wir vor einem langen Wochenende, und viele Marktteilnehmer sind nicht an den Händlertischen. Die Aktien von Humana tendieren schwächer. Die Krankenversicherung sieht einen ähnlichen Trend wie bei UnitedHealth. Operationen, die im Umfeld der Pandemie verschoben wurden, finden zu Lasten der Krankenversicherungen nun verstärkt statt. Die Aktien der Krankenhäuser und Firmen im Bereich der Medizin-Technik, sollten profitieren. Bei den Aktien von Adobe geht es noch soliden Ergebnissen und Aussichten weiter bergauf.



00:00 - Intro

00:17 - RSI stark überkauft | Steht Abkühlung bevor?

03:00 - Michael Hartnett im Lager der Bären

06:08 - Citigroup im Lager der Bullen

08:04 - China | Micron | Chipsektor | Intel

11:57 - Wirtschaft in China | JD.com

13:22 - Themen, die wichtig sein werden | Inflation

17:50 - Adobe | CrowdStrike | Meta

20:20 - Caterpillar | Lennar | Disney

22:10 - Virgin Galactic | Oracle | Autowerte | Chemieindustrie

24:47 - Zum größten Argument der Bären

26:10 - Wochenausblick



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell